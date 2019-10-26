Xiaomi K20 Pro – Sizin Yorumunuz (Suat Cindemir)

Kişisel telefonu olarak iPhone XS Max, iş telefonu olarak ise Huawei P30 Pro kullanan Zafer Albayrak her iki telefonu deneyim olarak kıyaslıyor.

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Gündüz iş vakitlerinde Huawei P30 Pro, işten sonra özellikle sosyal medya ve oyun için ise iPhone XS Max kullanan Zafer’in genel deneyim ve performans açısından P30 Pro ile XS Max kıyaslamasını izleyebilirsiniz.

İyi seyirler…