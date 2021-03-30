Xiaomi, ilk görüntüleme çipini piyasaya sürdü!

Geçtiğimiz iki gün içerisinde o kadar çok Xiaomi ürünü piyasaya çıktı ki lansmanda tanıtılan bazı ürünler kullanıcıların gözünden kaçtı. İlkbahar konferansının ikinci turunda firma, Surge C1 adlı ikinci çipini duyurdu. Şu anda akıllı telefon üreticilerinin temel teknoloji olan çipler konusunda ustalaşması oldukça önemli. Bu anlamda Surge C1, Xiaomi’ye bağımsızlık kazandırmasa da ciddi bir övgüyü hak ediyor. Üstelik bu çip, Xiaomi’nin ilk profesyonel görüntüleme çipi ünvanını da aldı.

İlginizi çekebilir: Huawei MatePad Pro 2, HarmonyOS işletim sistemiyle geliyor!

reklam

Surge C1, kullanıcılara neler vadediyor?

Xiaomi, 2017’de ilk Surge yongası olan Surge S1‘i piyasaya sürdü. Şirket, bu çipi birkaç akıllı telefonda test etti. Fakat ilerleyen dönemlerde bu çip ile ilgili herhangi bir yeni gelişme ortaya çıkmadı. Bununla birlikte pek çok kişi Xiaomi’nin piyasaya çıkardığı bu çipi unuttu. Surge C1 ise Surge S1’in aksine, ISP tabanlı bir çiptir. Bu yeni çip, akıllı telefonların daha sofistike ve gelişmiş olan 3A işlemeyi gerçekleştirmesine olanak sağlayacak. Bunu yaparken de kendi geliştirdiği ISP ve algoritmaları kullanacak. 3A işleme, AF odaklama, AWB beyaz dengesi ve AE otomatik pozlama özellikleriyle ilgilidir.

reklam

Çift filtreli Surge C1, yüksek ve düşük frekanslı sinyallerin paralel olarak işlenmesine yardım edecek. Sonuç olarak, sinyal işleme verimliliği %100 artacak ve 3A performansı da önemli ölçüde yükselişe geçecek. Genel olarak baktığımızda, yeni duyurulan Surge C1 ISP yongası, üç alanda iyileştirmeler getiriyor.

Daha iyi bir otomatik odak, karanlık ışığa, küçük nesnelere ve düz alanlara odaklanma yeteneğini önemli ölçüde arttıracak.

karanlık ışığa, küçük nesnelere ve düz alanlara odaklanma yeteneğini önemli ölçüde arttıracak. Daha doğru beyaz dengesi, karmaşık ortam ışığını tamamen kontrol altına alacak.

karmaşık ortam ışığını tamamen kontrol altına alacak. Doğru otomatik pozlama yeteneği

Bu çipi kullanan ilk akıllı telefon, Xiaomi Mi Mix Fold olacak. Böyle güçlü bir telefonda bile bu çipi görüyor olmamız, ileride başka cihazlarda da göreceğimiz anlamına geliyor. Lei Jun, “Yenilikçi teknolojilerin zirvesine tırmanmak istiyoruz.” dedi. Ayrıca şirketin, keşiflerini ve teknolojik gelişmelerini de devam ettireceğini belirtti.