Xiaomi Hindistan, finansal hizmetler operasyonunu sonlandırdı. Raporlara göre işletme, Mi Pay ve Mi Credit uygulamalarını Hindistan’daki kendi uygulama mağazasıyla birlikte Google Play Store’dan kaldırarak 1 trilyon dolarlık bir fırsattan geri çekildi.

Kullanıcıların ülkenin UPI ödeme ağında işlem yapmasına olanak tanıyan Mi Pay, UPI’yi yöneten bir endüstri grubu olan NPCI tarafından sertifikalı UPI uygulamaları arasında artık yer almıyor.

Finansal hizmetler operasyonunun aniden kapanması, ülkenin akıllı telefon pazarında lider olan ve donanım bölümü jilet gibi ince marjlarla mücadele ederken daha fazla para kazanmak için hizmetlerini genişleten Xiaomi Hindistan için bir gerileme oldu.

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Xiaomi, Mart 2019’da Hindistan’da Mi Pay’i tanıttı. Şirket yöneticilerine göre, uygulamanın bu yıl ülkede 20 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Firma, yılın ilerleyen dönemlerinde tüketicilere düşük faiz oranlarıyla 70 ila 1.400 dolar arasında borç veren bir uygulama olan Mi Credit’i geliştirdi. Uygulama, kullanıcıların işlem bilgileri ve diğer ayrıntılar için metinlerine ve arama kayıtlarına bakarak krediye uygun olup olmadıklarını belirledi.

Dakikalar içinde, krediler iştirakler aracılığıyla verildi. Ağustos 2018’de Xiaomi Hindistan’ın o zamanki CEO’su Manu Jain, medya kuruluşlarına şirketin Mi Credit ve Mi Pay uygulamalarıyla Hindistan’ın en büyük fintech şirketlerinden biri olmak istediğini bildirdi. Çin’den sonra Mi Credit’in en büyük pazarının Hindistan olduğunu da sözlerine ekledi.

Hindistan hükümet yetkilileri de Xiaomi’ye büyük ilgi gösterdi. Xiaomi Hindistan’ın banka hesapları, işletmenin üç denizaşırı kuruluşa “telif hakkı” ödemeleri kisvesi altında 725 milyon dolar gönderdiğinin ortaya çıkmasının ardından Hindistan İcra Müdürlüğü tarafından bu yılın başlarında donduruldu.

Xiaomi bilinmeyen nedenlerle ülkede finansal hizmetler sunmayı durdurdu, ancak bu hamle Hindistan Merkez Bankası’nın katı borç verme kuralları önermesiyle aynı zamanda gerçekleşti. Bu kurallar, kredi verenlerin bir müşterinin telefonundaki hangi bilgilere erişebileceğini sınırlayacak ve kredi olanaklarının koşulları hakkında daha fazla bilgi gerektirecektir.

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