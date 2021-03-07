Genel
Xiaomi Haylou Solar saate tema nasıl yüklenir?
Xiaomi Haylou Solar akıllı saatlere tema yüklemek oldukça merak ediliyor. Yeni güncelleme sonrası bu özelliğin nasıl kullanılacağına gelin birlikte bakalım.
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Xiaomi Haylou Solar saate tema nasıl yükleniyor?
Xiaomi‘nin yeni uygun fiyatlı akıllı saati Haylou Solar beklenen güncellemeye kavuştu. Fiyat performans açısından uygun fiyatıyla dikkat çeken akıllı saat, tema desteği konusunda büyük bir eksikliğe sahipti. Ancak saate gelen son güncelleme ile tema sayısı arttırılırken, aynı zamanda üçüncü parti tema yükleme imkanı da ortaya çıktı. Şimdi gelin hep birlikte akıllı saatinize yeni bir hava nasıl katabilirsiniz bir inceleyelim.
Dip not: Üçüncü parti tema yükleme işlemi ne yazık ki sadece Android cihazlar için geçerli. Bu nedenle iOS cihazlar yeni eklenen temalar dışında şu an için ilave yükleme yapamıyorlar ne yazık ki.
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Haylou Fit uygulaması ile Haylou Solar saate nasıl tema yüklenir?
Rehbere, firmanın resmi uygulaması ile başlıyoruz. Her ne kadar resmi uygulama olsa da işlemler size biraz uzun gelebilir. Öncelikle akıllı telefonunuza Haylou Fit uygulamasını indirin. Ardından saatinizi telefonunuza bağlayın. Gerekli işlemlerin ardından ilk olarak “Cihaz” sekmesinden “Arama ayarı” bölümüne ilerleyerek, güncelleme ile eklenen temaları cihazınıza yükleyebilirsiniz.
Ancak üçüncü parti temaları yüklemek isterseniz işler biraz değişmekte. Öncelikle “Arama ayarı” bölümünde yer alan bir temayı cihazımıza yüklüyoruz. Ardından WatchFacebook isimli internet sitesinden isteğiniz bir temayı telefonunuza indirmeniz gerekmekte. Saatinize Haylou Fit aracılığıyla yüklediğiniz temayı, telefonunuzda bulunan dosya yönetici uygulamanızdan “Android – Data – com.yc.hayloufit – files” yolunu izleyerek bulun. Ardından yüklediğiniz temanın ismini kopyalayıp dosyayı silin. Temanın ismini kopyalamak için dosyaya basılı tutup yeniden adlandır demeniz yeteli. Böylece dosya adını kopyalayabilirsiniz.
Bu işlemin ardından WatchFacebook isimli internet sitesinden seçtiğiniz temayı, telefonunuzun dosya yönetici uygulamasından bulun. Daha önceden Haylou Fit‘ten yüklediğiniz ve ismini kopyaladığınız dosya adını internetten indirdiğiniz .bin uzantılı dosyaya yapıştırınız. İsmini değiştirdiğiniz dosyası “Android – Data – com.yc.hayloufit – files” yolunu izleyerek uygulamanın dosyaları arasına atınız. Bu işlemlerin ardından Haylou Fit uygulamasına dönerek “Arama ayarı” bölümünde bulunan “Aradıklarım” sekmesi üzerinden aynı temayı bir kez daha saatinize yükleyiniz. Ve işlem tamam!
Hello Haylou uygulaması ile akıllı saate nasıl tema yüklenir?
Haylou Fit‘e nazaran daha kolay ancak ücretli bir yöntem ile karşı karşıyayız. Hello Haylou isimli bağımsız geliştiriciler tarafından piyasaya çıkan bu uygulama ile bu işlemi daha da hızlı yapabilirsiniz. İndirmesi ücretsiz olan bu uygulamanın tüm özelliklerini kullanmak için 15 TL ödemeniz gerekiyor. İlk olarak indirdiğiniz ve saatinizi bağladığınız uygulamanın alt tarafında yer alan “Daha” sekmesine basıyoruz. Açılan pencereden “Saat Arayüzü” bölümüne ilerliyoruz. Burada tıpkı Haylou Fit‘te olduğu gibi ön yüklü olan temaları da kullanabilirsiniz. Ancak biz “Custom File” sekmesine ilerleyerek üçüncü parti tema yükleyeceğimiz alana giriyoruz.
Bu sekmede yer alan yeşil daireye basarak daha önceden indirdiğimiz temayı uygulama içine atıyoruz. İsim değişikliği ile uğraşmadan kolayca uygulama sayesinde yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama içinde görüntülenen temanın üstüne basarak arayüzü yüklüyoruz. Kısa bir beklemenin ardından işlem tamamlanacaktır.
Böylelikle merak edilen Xiaomi Haylou Solar akıllı saatlere tema nasıl yüklenir sorusunu geride bıraktık. Eğer tüm işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirirseniz, saatinizin yeni görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.
Akıllı Telefonlar
Nokia G10 modelinin özellikleri sızdırıldı
Finlandiya merkezli teknoloji üreticisi Nokia markasının, merakla beklenen G10 modeli basına sızdı. Şirketin yakın zamanda tanıtılması beklenen modeli oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak.
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Nokia markasını eski günlerine döndürmek isteyen HMD Global, yeni model çalışmalarına devam ediyor. Şirketin ilk oyuncu telefonu olacağı iddia edilen Nokia G10 modelinin özellikleri sızdırıldı.
Mobil oyunlara artan ilgiyle birlikte son yıllarda karşımıza oyunculara özel akıllı telefonlar çıkmaya başladı. Oyunlarda yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanan bu telefonlar artık adeta ayrı bir pazar halini aldı. Bu nedenle akıllı telefon üreticileri bu pazarda da şanslarını deniyorlar.
Geçtiğimiz aylarda TA-1334 ortaya çıkan model ile ilgili bazı bilgiler sızdırıldı. Orta segment oyuncu telefonu olarak piyasaya sürülecek modelin hangi işlemciye sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olacağı sızıntılar arasında yer alıyor.
Nokia G10 modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6.4 inç, 1560×720 piksel
- İşlemci: Henüz belirtilmedi
- Grafik birimi: Henüz belirtilmedi
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB ya da ( 512 GB’a kadar SD kart desteği )
- Arka Kamera: 48 MP ana kemara (diğer kameralar netlik kazanmadı)
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI 2.0
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C, GPS
- Boyutlar: 160,9 X 76 X 8,7 mm
- Ağırlık: 181 gram
- Renk: Mavi
Son olarak Nokia, akıllı telefon üreticileri arasındaki yerini yeniden güçlendirmek istiyor. Ancak şirketin çıkaracağı oyuncu telefonu ile nasıl bir başarı yakalayacağı da merak konusu.
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Genel
Rus istihbaratının koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi yaydığı söyleniyor
Rus istihbaratının, koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi yaymak için sahte haber sitelerini kullandığı ortaya çıktı. Rus devlet medyası da Sputnik V aşısının imajını güçlendirmek için bu çalışmalara katkı sağladı.
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Rus istihbaratının dört çevrimiçi yayını yanıltıcı bilgiler yayıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Katılım Merkezi’nden bir yetkiliye atıfta bulunarak, Rus istihbarat kurumlarıyla bağlantılı dört çevrimiçi yayının koronavirüs aşıları hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler yaydığını söyledi.
Dört çevrimiçi site sadece koronavirüs aşısını değil batılı ilaç şirketleri hakkında da olumsuz sonuçlar paylaştı. Bu siteler: New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front ve Rebel Inside. Siteler ilaçların yan etkilerini ve özellikle koronavirüs aşısı olan Pfizer‘in etkili olup olmadığını tartıştı. Aynı zamanda Pfizer’in aceleye getirilip getirilmediğini de tartıştı. Bu tartışmalar da aşı hakkındaki endişeleri arttırdı.
Kirli bilgileri yayınlayan siteler geniş bir kitleye sahip değil. Ancak yetkililer yanlış hikayelerinin genellikle uluslararası medya tarafından alındığını ve yayıldığını söylediler. Tipik olarak aşıların nadir görünen yan etkileri hakkında bazı bilgilerden bahsedilebilir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, WSJ‘ye “Rus istihbarat servisleri, propaganda ve yalanları yaymak için bu dört platformu kullanma sorumluluğunu taşıyor” dedi.
Batı aşılarını itibarsızlaştırma kampanyasına ek olarak, Rusya’nın devlet medyası ve Rus hükümetine bağlı Twitter hesapları da Rusya’nın Sputnik V aşısının profilini güçlendirmeye çalışıyor. Aynı zamanda bi Kremlin sözcüsü WSJ’ye yönelik iddiaları yalanladı.
Geçtiğimiz Kasım ayında Rusya, Sputnik V aşısının yüzde 90‘lık bir koruyuculuğu olduğunu söylemişti. Ancak eleştirmenler, aşının hastalar üzerindeki klinik denemelerinin çok küçük olduğunu söyledi. Bununla birlikte geçen ay, İngiliz tıp dergisi The Lancet, daha büyük ölçekli testlerin Sputnik V’in güvenli olduğunu söyledi. Aynı zamanda yüzde 91’lik bir etkinlik oranına sahip olduğunu da belirtti. Şubat ayı sonunda sadece 4 milyon kişi aşı olmuştu.
Vatandaşları büyük ölçüde etkilemeyen bu kirli bilgiler, kimi okuyucuları düşündürmeyi başardı. Günümüz sosyal medyasına bilgilerin yayılması oldukça hızlı. Fakat birçok kaynak aşıların hem etkileri hem de yan etkileri hakkında doğrucu bir yol izliyor.
Genel
Kaliforniya, Disneyland ve diğer eğlence parkları kısıtlamalarla açılıyor
Kaliforniya, Disneyland ve birçok eğlence merkezinin 1 Nisan‘da kısıtlamalar dahilinde açılacağı belli oldu. Açılacak olan eğlence merkezleri kısıtlamalar dahilinde halka sunulacak. Kapasiteler sınırlı olacak ve maske takma zorunluluğu da olacak.
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Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı Cuma günü yaptığı açıklamada, Kaliforniya’daki Disneyland’in açılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Eğlence parklarının açılma tarihi ise 1 Nisan olarak belirlendi. Bununla birlikte, açılan eğlence mekanlarında kısıtlamalar önemli ölçüde yer alacak. Sağlık departmanı, devam eden salgın nedeniyle ziyaretçilerin önemli ölçüde sınırlı olması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda zorunlu maske kuralını da vurgulayarak belirtti. Parklardaki kapasite, bulundukları illerin COVID-19 vakalarının sayılarına bağlı.
Kaliforniya, Disneyland 1 Nisan’da açılıyor
Kaliforniya’daki eğlence parkları için dört kademeli yeniden açılma risk sistemi uygulanacak. Kırmızı kademesindeki ilçeler- kırmızı, ikinci en yüksek kategoridir- yüzde 15 kapasite katılımıyla sınırlı olacak. Turuncu kademede bu sınır yüzde 25 ve sarı kademe yüzde 35 olarak devam edecek. Parklara olan katılım, eyalet içi ziyaretçilerle sınırlı olacak. Disneyland, şu an en yüksek kademeli renk olan mor bölgede, Orange County‘de yer alıyor. Ancak yerel haber raporları yakında kırmızı kademeye geçeceğini gösteriyor.
Kaliforniya’daki açık hava sporları ve canlı performans mekanları, farklı bir yeniden açılış kriterine sahiptir. İlçeler, en yüksek riskli mor katmanında olsa bile, kapasite kısıtlamasıyla yeniden açılabilir.
Kaliforniya Sağlık ve İnsan Hizmetleri Ajansı sekreteri Dr. Mark Galyh yaptığı açıklamada, kısıtlamalarla Kaliforniya’daki eğlence yerlerinin açılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Çünkü aşılama ve hasta sayısının azalması durumun iyi yönde gittiğinin habercisi. Özellikle açık hava eğlence yerleri bu durum için oldukça ideal olduğunu da ekledi.
14 Mart 2020‘de Disneyland koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatmıştı. Bununla birlikte Disneyland, birçok çalışanını işten çıkartmıştı. Aynı zamanda kapatmaların sonucunda önemli bir mali darbe aldı. Şirketin son mali çeyreğinde, Disney’in parklar bölümü gelirinin geliri yüzde 53 düşüşle 3,6 milyar dolar geriledi. . Şirket, yatırımcılarla Şubat ayında yaptığı bir görüşmede, “COVID-19’un bu çeyrekte segment işletme geliri üzerindeki toplam net olumsuz etkisinin yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğunu söyledi.
Florida’daki Disneyland, Temmuz ayından beri kısıtlamalar dahilinde açık. Disney yöneticileri, Kaliforniya yetkililerini eğlence parklarının ve diğer mekanların yeniden açılmasına izin vermeye zorluyor. Ancak Kaliforniya bu konuda Filorida‘ya nazaran daha dikkatli yaklaşıyor.
Disneyland Resort’un başkanı Ken Potrock Twitter’a yaptığı açıklamada, yeni yeniden açılış tarihiyle Disneyland’ın “binlerce insanı işe geri getireceğini ve komşu işletmelere ve tüm topluluğumuza büyük ölçüde yardımcı olacağını” söyledi.
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