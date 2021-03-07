Xiaomi Haylou Solar saate tema nasıl yüklenir?

Xiaomi Haylou Solar akıllı saatlere tema yüklemek oldukça merak ediliyor. Yeni güncelleme sonrası bu özelliğin nasıl kullanılacağına gelin birlikte bakalım.

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Xiaomi Haylou Solar saate tema nasıl yükleniyor?

Xiaomi‘nin yeni uygun fiyatlı akıllı saati Haylou Solar beklenen güncellemeye kavuştu. Fiyat performans açısından uygun fiyatıyla dikkat çeken akıllı saat, tema desteği konusunda büyük bir eksikliğe sahipti. Ancak saate gelen son güncelleme ile tema sayısı arttırılırken, aynı zamanda üçüncü parti tema yükleme imkanı da ortaya çıktı. Şimdi gelin hep birlikte akıllı saatinize yeni bir hava nasıl katabilirsiniz bir inceleyelim.

Dip not: Üçüncü parti tema yükleme işlemi ne yazık ki sadece Android cihazlar için geçerli. Bu nedenle iOS cihazlar yeni eklenen temalar dışında şu an için ilave yükleme yapamıyorlar ne yazık ki.

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Haylou Fit uygulaması ile Haylou Solar saate nasıl tema yüklenir?

Rehbere, firmanın resmi uygulaması ile başlıyoruz. Her ne kadar resmi uygulama olsa da işlemler size biraz uzun gelebilir. Öncelikle akıllı telefonunuza Haylou Fit uygulamasını indirin. Ardından saatinizi telefonunuza bağlayın. Gerekli işlemlerin ardından ilk olarak “Cihaz” sekmesinden “Arama ayarı” bölümüne ilerleyerek, güncelleme ile eklenen temaları cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Ancak üçüncü parti temaları yüklemek isterseniz işler biraz değişmekte. Öncelikle “Arama ayarı” bölümünde yer alan bir temayı cihazımıza yüklüyoruz. Ardından WatchFacebook isimli internet sitesinden isteğiniz bir temayı telefonunuza indirmeniz gerekmekte. Saatinize Haylou Fit aracılığıyla yüklediğiniz temayı, telefonunuzda bulunan dosya yönetici uygulamanızdan “Android – Data – com.yc.hayloufit – files” yolunu izleyerek bulun. Ardından yüklediğiniz temanın ismini kopyalayıp dosyayı silin. Temanın ismini kopyalamak için dosyaya basılı tutup yeniden adlandır demeniz yeteli. Böylece dosya adını kopyalayabilirsiniz.

Bu işlemin ardından WatchFacebook isimli internet sitesinden seçtiğiniz temayı, telefonunuzun dosya yönetici uygulamasından bulun. Daha önceden Haylou Fit‘ten yüklediğiniz ve ismini kopyaladığınız dosya adını internetten indirdiğiniz .bin uzantılı dosyaya yapıştırınız. İsmini değiştirdiğiniz dosyası “Android – Data – com.yc.hayloufit – files” yolunu izleyerek uygulamanın dosyaları arasına atınız. Bu işlemlerin ardından Haylou Fit uygulamasına dönerek “Arama ayarı” bölümünde bulunan “Aradıklarım” sekmesi üzerinden aynı temayı bir kez daha saatinize yükleyiniz. Ve işlem tamam!

Hello Haylou uygulaması ile akıllı saate nasıl tema yüklenir?

Haylou Fit‘e nazaran daha kolay ancak ücretli bir yöntem ile karşı karşıyayız. Hello Haylou isimli bağımsız geliştiriciler tarafından piyasaya çıkan bu uygulama ile bu işlemi daha da hızlı yapabilirsiniz. İndirmesi ücretsiz olan bu uygulamanın tüm özelliklerini kullanmak için 15 TL ödemeniz gerekiyor. İlk olarak indirdiğiniz ve saatinizi bağladığınız uygulamanın alt tarafında yer alan “Daha” sekmesine basıyoruz. Açılan pencereden “Saat Arayüzü” bölümüne ilerliyoruz. Burada tıpkı Haylou Fit‘te olduğu gibi ön yüklü olan temaları da kullanabilirsiniz. Ancak biz “Custom File” sekmesine ilerleyerek üçüncü parti tema yükleyeceğimiz alana giriyoruz.

Bu sekmede yer alan yeşil daireye basarak daha önceden indirdiğimiz temayı uygulama içine atıyoruz. İsim değişikliği ile uğraşmadan kolayca uygulama sayesinde yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama içinde görüntülenen temanın üstüne basarak arayüzü yüklüyoruz. Kısa bir beklemenin ardından işlem tamamlanacaktır.

Böylelikle merak edilen Xiaomi Haylou Solar akıllı saatlere tema nasıl yüklenir sorusunu geride bıraktık. Eğer tüm işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirirseniz, saatinizin yeni görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.