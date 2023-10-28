Xiaomi, teknoloji dünyasında üzücü bir bir gelişmeyle karşımıza çıktı. Çinli teknoloji devi, son tanıttığı Xiaomi 14 serisi telefonlarının yazılım desteğine dair yeni politikasını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Xiaomi’nin yeni politikasına göre Xiaomi 14 serisi gibi bazı modeller, 4 nesil Android güncellemesi ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alma ayrıcalığına sahip olacak. Bir de bu kadar şanslı olmayan cihazlar var. Ne yazık ki Xiaomi güncelleme konusunda kullanıcıları üzerek üç popüler modelinden güncelleme desteğini kesti.

Xiaomi Güncelleme Konusunda Üzdü, Mi 10T Serisi ve Poco X3 Serisi Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi’nin önceki politikalarına uygun olarak, eski cihazlar için yazılım desteği belli bir süre sonra sona eriyor. Xiaomi’nin web sitesinde “Ömrünü Tamamlamış” (End of Life – EOL) olarak adlandırılan cihazlar için özel bir sayfa bulunuyor. Bu sayfada Mi 10T serisi ve Poco X3 gibi cihazların artık yazılım desteği almayacağı belirtiliyor.

Mi 10T, Mi 10T Pro ve Poco X3 serisi gibi cihazlar, 2020’nin ikinci yarısında piyasaya sürüldü ve önceki politikaya göre 3 yıl boyunca yazılım güncellemelerini almaları bekleniyordu. Şu an için bu cihazlar Android 12 tabanlı MIUI 14 ile çalışıyorlar ve son üç yıl içinde iki büyük Android güncellemesi aldılar.

Poco X3, bütçe bir model olarak kabul edilirken, Mi 10T ve Mi 10T Pro, uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, bu cihazlardan beklenen yazılım desteğinin sona ermesi bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.

Bununla birlikte, Xiaomi’nin 2021’den itibaren piyasaya sürülen bazı cihazlar için yazılım desteğini 4 yıla ve 2023’ten itibaren bazı telefonlar için 5 yıla kadar uzatma kararı aldığını söyleyelim. Ancak, bu uzun vadeli destek politikası, çoğunlukla amiral gemisi modellere odaklanan bir yaklaşım sunuyor ve orta sınıf ve ekonomik telefonları kapsamıyor. Bu noktada, rakiplerinden farklı bir strateji izlediğini söyleyebiliriz. Xiaomi’nin gelecekte hangi modeller için uzun vadeli yazılım desteği sağlayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Bununla birlikte, şirket geçtiğimiz günlerde MIUI’ı bırakacağını ve HyperOS’e geçeceğini de duyurdu. Xiaomi 14 lansmanı ile beraber HyperOS’in de birçok özelliği kesinleşmiş oldu. HyperOS özelliklerini incelemek için konu hakkındaki detaylı haberimizi okumanızı tavsiye ediyoruz.

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HyperOS, Xiaomi’nin çok yönlü ekosistemini daha verimli hale getiriyor. Bakalım bu güncelleme MIUI ile yaşanan sorunları kökten çözebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.