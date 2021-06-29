Genel
Xiaomi, gerçekleştirilen toplantıda gizliliğin korunmasına dikkat çekti
Xiaomi, Güvenlik ve Gizlilik Farkındalık Ayı ve gizlilikle ilgili iki yeni teknik dokümanı açıklayarak güvenlik ve gizlilik alanında sektör standartlarını benimsediğini gösterdi.
Bakmakta fayda var: Xiaomi 200MP kamera sensörü üzerinde çalışıyor olabilir!
Xiaomi, Xiaomi Bilim ve Teknoloji Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenlediği Güvenlik ve Gizlilik Farkındalık Ayı’nı başarıyla tamamladı. Xiaomi, düzenlediği etkinliklerle çalışanların, sektör yöneticilerinin, uzmanlar ve kamuoyunun dikkatini bilgi güvenliği ve gizliliğin korunmasına yönelik uygulamalara çekti. Marka güvenlik ve gizliliğe ilişkin çeşitli teknik dokümanların yanı sıra güvenliğe yönelik bir şeffaflık raporu yayınladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Güvenlik ve Gizlilik Farkındalık Ayı’nın teması “Güvenlik ortak sorumluluğumuzdur. Harekete geçmeden önce her zaman düşünün” oldu. Xiaomi, etkinlikle güvenlik ve gizlilik alanında sektör standartlarını takip etme kararlılığını gösterirken şeffaflığa olan bağlılığını güçlendirdi.
Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Xiaomi Güvenlik ve Gizlilik Komitesi Başkanı Cui Baoqiu, “Lider bir Android akıllı telefon üreticisi olarak büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Tüketicilere kişisel bilgilerinin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve korunduğunu bildirmeyi taahhüt ediyoruz. Xiaomi’nin güvenlik, gizlilik ve şeffaflık konusunda en iyi standartları desteklediğini söylemekten gurur duyuyoruz” dedi.
Bu yıl düzenlenen etkinliklerde, bir ay boyunca çalışanlara ve ziyaretçilere güvenlik ve gizlilikle ilgili bilgiler verildi. Etkileşimli demolar aracılığıyla kişisel bilgilerin nasıl korunacağına yönelik bilgiler de yer aldı. Ayrıca çalışanlara Xiaomi Güvenlik Akademisi tarafından “Ürün Geliştirmede Gizlilik Korumasına Bağlı Kalma”, Genel Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Süreçleri” ve “İşle İlgili Risklerin Kontrolü” gibi çeşitli eğitimler verildi. Xiaomi Cup CTF yarışmasıyla binlerce mühendise bir “siber korsan” gibi davranma ve gizlilikle ilgili sorunların çözülmesine yönelik bir kodlama yarışmasına katılma fırsatı sunuldu. Ayrıca, çalışanlara mesleki eğitim vermek üzere Uluslararası Gizlilik Uzmanları Birliği (IAPP) sertifikalı eğitmenler davet edildi.
EY APAC Siber Güvenlik Risk Yönetimi Lider Ortağı Richard Watson, tüketici verilerinin güvenli bir şekilde toplanmasını ve saklanmasını beklediklerini belirtti. Kişisel verilerin bir kuruluşla paylaşılırken en önemli faktörler arasında güvenli veri toplama ve depolama süreçleri (yüzde 63), hangi verilerin paylaşıldığına dair denetim (yüzde 57) ve güven (yüzde 51) bulunduğuna dikkat çekildi. TrustArc Küresel Politikalar ve AB Stratejileri Direktörü Paul Breitbarth, kullanıcı verilerinin ülkeler arasında aktarımıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Veri ihracı yapanların uluslararası yasalara bağlı kalmaları ve diğer doğrulanabilir eylemlerde temel eş değer düzeyde bir veri koruması sağlamalarının önemini aktardı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
ASUS, 5G Open RAN hızlandırma için Silicom ve Intel ile iş birliği yaptı
Asus, Silicom ve Intel ile iş birliğine başladığını açıkladı. Yapılan iş birliğiyle 5G Open Radio Access Network’ün (O-RAN) geniş ölçekli kurumsal kurulumunun önü açılacak ve ağ operatörlerine O-RAN’dan temele kadar 5G ortamları kurmaları için en iyi donanım yazılım entegrasyonunu oluşturma becerisi kazandırılacak.
İlginizi çekebilir: Asus ROG-STRIX-1000G İnceleme | 10 Yıl Garantiyle Geliyor
Asus, Silicom ve Intel, hazır O-RAN çözümleri oluşturmak için iş birliğine başladı
Yüksek performanslı ağ ve veri altyapısı çözümleri alanında sektör lideri olan Silicom, 4G/5G yatırımlarını Open RAN çözümlerine yöneltmeye karar verdi. Asus, Silicom’un sistemlere yönelik ünlü TimeSync ve FEC teknolojilerini optimize eden sunucu tasarımlarının geliştirme süreçlerinin erken dönemlerinden beri sürece dahil. Silicom’un 4G ve 5G L1 hızlandırma ve TimeSync çözümleriyle O-RAN pazarına yenilikçi ürünler sunmaya odaklandığını belirten Silicom Stratejik Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Oren Benisty, “ASUS ile yaptığımız iş birliğiyle, servis sağlayıcılara hem ön taşıyıcı hem arka taşıyıcı özelliklerine sahip 5G PoC için hazır DU sistemleri sunuyoruz.” dedi.
Asus, 5G O-RAN çözümleri için yüksek düzeyde bir Ar-Ge becerisi göstermek için elinden geleni yapmaya çalıyor. Bu durum da şirketin Ar-Ge tarafında ciddi güven toplamasını sağladı. Çok geniş sıcaklık aralığında depolama imkânı veren sunucularla, açık hava kurulumları da dahil olmak üzere birçok farklı çalışma ortamında en uygun performans sunuluyor. Asus, 5000’den fazla ar-ge uzmanıyla veri merkezlerinden yapay zeka ve IoT uygulamalarına kadar geniş bir ölçekte ürünlere destek veriyor. ASUS’un ar-ge projeleri temel yazılım ve donanım teknolojileri ve modüller hakkında derinlemesine çalışmalar ve müşteri kullanım değerlendirmeleri ile yürütülüyor.
Bu projede, Asus yenilikçi sunucu tasarımındaki uzmanlığını kullanarak; 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilerle cihazlara güç sağlıyor. Intel Deep Learning Boost teknolojisi ile entegre yapay zeka hızlandırma desteği sunan bu işlemciler ağ için optimize edilmiş Intel yonga setlerinden yararlanıyor.
Böylelikle Asus, 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilerle donatılmış geniş bir uygulama odaklı sunucu sistemleri serisine sahip durumda. Bu seride çok düğümlü (RS720Q-E10), yüksek performanslı (RS720-E10 ve RS700-E10) ve GPU yoğunluklu (ESC4000-E10) sunucular bulunuyor. Ağ için optimize edilen CPU’lar kapsamlı bir 5G ve akıllı sınır bilişim sistemlerinde dağıtılıyor. Bu Asus sunucular PCI Express 4.0’ın yüksek bant genişliğinden yararlanıyor ve telekom sektöründeki standartları karşılayan çoklu ağ seçenekleri sunuyor. Asus ayrıca Silicom’un TimeSync ve FEC adaptörleri için talep üzerine müşteri onayları sağlıyor. Böylece müşteriler hemen her kurulum için kolayca yapılandırılabilen ağ çözümlerine sahip oluyor. Bunlara ek olarak Asus, aygıt yazılımlarının güvenli olması için FPGA tabanlı Intel Platform Firm Resilience (PFR) teknolojisini güvenilirlik kaynağı (Root of Trust) platformu olarak entegre eden sunucu ve altyapı güvenliği sunuyor. Ayrıca aygıt yazılımı tehdit tespiti ile güvenlik saldırılarına karşı koruma ve bu saldırıların ardından kurtarma özellikleriyle birlikte veri gizliliği ve koruması için Intel SGX ve şifreleme hızlandırması için başka donanım destekli güvenlik özellikleri içeriyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Karne Hediyeleri MediaMarkt’ta
Oyun konsolu…Pek iyi! Tablet…Pek iyi! Scooter…Pek iyi! MediaMarkt teknolojilerinin hepsi pek iyi! Hooverboard’dan kulaklığa, akıllı saatten drone’a çocukları çok mutlu edecek karne hediyeleri MediaMarkt’ta!
Bakmakta fayda var: Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nda Gençleri Neler Bekliyor
Karne hediyesi olarak hala bir hediye almadıysanız sizin için oluşturduğumuz listeye göz atabilirsiniz. Sizin için oluşturduğumuz liste:
İçindekiler
Samsung Tabletlerde Büyük Fırsatlar! Üstelik bonus ve paraf karta peşin fiyatına 6 taksit!
Karne hediyesi denilince teknolojik aletler her zaman tercih edilen hediyelerden birisi haline geldi. Bu konuda da tabletler özellikle öğrenciler için önemli bir yer arz ediyor. Tablet konusunda geçmiş yıllardan beri kendisini geliştiren Samsung, birçok modelleriyle sizleri bekliyor. Eğer sizde karne hediyesi olarak bir tablet almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 28 Haziran olduğunu unutmayın!
Seçili dizüstü bilgisayarlarda %10 indirim! Üstelik bonus ve paraf karta peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla!
Okullar bittikten sonra her öğrencinin yapacağı şeylerden birisi de bilgisayarda vakit geçirmek. Genellikle oyun oynamak, film ve dizi izlemek gibi aktivitelere ağırlık verilince bilgisayarda artık bir ihtiyaç haline geliyor. Eğer sizde karne hediyesi olarak seçili dizüstü bilgisayarlardan bir tanesine göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 28 Haziran olduğunu unutmayın!
SAMSUNG Galaxy A52 128GB
Samsung’un 2021 yılı içerisinde çıkardığı orta seviye telefonlarından bir tanesi olan Galaxy A52 karne hediyelerinden birtanesi olabilir. Bununla birlikte sunduğu AMOLED 90Hz ekranı, dörtlü kamera sistemi ve stereo hoparlörü ile dikkat çekiyor. Eğer sizde karne hediyesi olarak Samsung Galaxy A52 akıllı telefona göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 28 Haziran olduğunu unutmayın!
Genel kampanya listesine buradaki linkten bakabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
OPPO, CVPR 2021’den 12 Ödülle Döndü
İnsanları daha iyi anlayabilecek ve onlara yardımcı olabilecek yapay zeka teknolojilerini araştıran OPPO, CVPR 2021’de 1 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük ödülü ile dikkate değer başarılar elde etti.
Bakmakta fayda var: Türk Telekom | Nesini Sevmiyorsunuz? #10
Computer Vision and Pattern Recognition Conference-CVPR 2021’e katılan OPPO, yapay zeka alanındaki başarılı çalışmalarıyla 7 farklı yarışmadan toplam 12 ödülle döndü. Bunlar arasında şirketin teknolojik güçlerini ve yapay zekadaki yenilikçi atılımlarını gösteren 1 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük ödülü yer aldı. OPPO’yu yarışmada, geçtiğimiz yıl, Araştırma Enstitüsü dâhilinde en yeni yapay zeka teknolojilerini keşfetmek üzere kurulan Akıllı Algılama ve Etkileşim Departmanı temsil etti. Yapay zeka algoritmalarının optimizasyonu ve eğitimi yoluyla, ekiplerin çalışmaları OPPO’nun yapay zeka yeteneklerini ve bu teknolojinin insanlara daha iyi hizmet verme yeteneğini güçlendirmeye devam ediyor.
OPPO Akıllı Algılama Birimi Baş Mühendisi Eric Guo, yarışma ile ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl yarışmanın Perceptual Extreme Super-Resolution kategorisinde bulanık görüntülerin görünümünü keskinleştirebilen teknolojimizle birincilik ödülü almıştık. Bu yıl da yarışmada olağanüstü sonuçlar elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Ödül kazandığımız Multi-Agent Behavior, AVA-Kinetics ve 2D Görüntülerden 3D Yüz Tanımlama teknolojileri, davranış algılama, uzay ve zaman içinde insan eylemlerinin lokalizasyonu ve yüz algılama dahil olmak üzere bilgisayarla görmenin daha karmaşık ve gelişmiş alanlarını kapsıyor. Tüm bu teknolojiler üretim, ev, ofis, fotoğrafçılık, sağlık ve mobilite gibi çok çeşitli senaryolarda kullanılabiliyor. OPPO olarak, yapay zekanın insanlara daha iyi hizmet vermesini sağlamayı, beraberinde kullanıcılara daha akıllı ve kullanışlı deneyimler sunmayı amaçlıyoruz.”
OPPO, bir yapay zeka modelinin hayvanlar ve insanlar arasındaki karmaşık etkileşimleri anlama, tanımlama ve tahmin etme yeteneğini değerlendiren, yarışmanın Multi-Agent Behavior kategorisinde 11 ödülün arasında 3 ödülün sahibi oldu. Learning New Behavior kategorisinde birincilik, Classical Classification’da ikincilik ve Annotation Style Transfer’de üçüncülük ödülünü kazandı.
İçindekiler
OPPO yapay zekanın insanları anlama yeteneğini geliştiriyor
‘İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik’ misyonuyla insan odaklı yapay zeka alanında yetenekler geliştiren OPPO, 2D Görüntülerden 3D Yüz Tanımlama teknolojisinde kendi geliştirdiği yapay zeka algoritmasıyla, 3D yüz şekillerini yaklaşık 1 mm’lik bir hatayla yeniden oluşturmayı başardı ve ana endeks puanı sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. OPPO’nun yüz tanımlama algoritması, saniyede 30 kez 635 temel özellik noktasını tanımlayabiliyor. Gelecekte bu algoritma, güzelleştirme filtrelerinin daha gerçekçi ve kişiselleştirilmiş görünmesini sağlayan 3D özellik tanıma ile portre video teknolojisinin gelişimini destekleyecek ve sosyal platformlarda daha zengin ve daha artırılmış gerçeklik filtrelerine izin verecek.
Uzay ve zamanı anlayan yapay zeka
Yarışmanın SoccerNet kategorisinde OPPO, hem Action Spotting hem de Replay Grounding görevlerinde ikinci sırada yer aldı. Görevin amacı, bir futbol maçı videosunda kuralların karmaşıklığı nedeniyle anlaşılması zor olan ofsayt ve kırmızı kart ihlali gibi bir düzineden fazla eylemi tanımlayabilmek için algoritmaların yeteneklerini değerlendirebilmekti. Gelecekte bu yapay zeka yetenekleri, futbolseverler için teknik maç analizleri yapmak ve akıllı telefonlarındaki videoları analiz ederek bir kullanıcının hayatından önemli anları, haftalık öne çıkan klipler gibi otomatik olarak oluşturmak için de kullanılabilir.
MMact Challenge’da hem Cross-Modal Action Recognition hem de Cross-Model Action Temporal Localization görevlerinde ikinci sırada yer alan OPPO’nun güçlü yapay zeka algoritması, yalnızca görsel verileri kullanarak bir videodaki konuşma, çömelme ve yürüme gibi ondan fazla eylem türünü doğru bir şekilde tanıyabiliyor. Bu teknoloji gelecekte akıllı evlerde çocuklara, evcil hayvanlara veya yaşlılara daha iyi bakma yeteneği de dahil olmak üzere pek çok fayda sağlayabilir. Örneğin bir bebek veya bir çocuk, potansiyel olarak tehlikeli olabilecek eylemler sergilediği anda başka bir odadaki ebeveynleri uyarabilir.
OPPO ayrıca, endüstrinin hem uzay hem de zaman bilgilerini içeren ilk veri setini kullanan AVA-Kinetics Challenge’da üçüncülük elde etti. AVA-Kinetics algoritması, yalnızca videodaki kişilerin çeşitli davranışlarını doğru bir şekilde belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda zamanlarını ve konumlarını da not ediyor. Sonuç olarak, OPPO’nun yapay zeka teknolojisi sadece ne yaptığınızı değil, aynı zamanda nerede ve ne zaman yaptığınızı da anlıyor.
OPPO, yapay zeka teknolojisinin sınırlarını keşfetmeye devam ediyor
Bu yılki CVPR’de OPPO, yarışmanın LOVEU (Long-form Video Understanding) kategorisinde 2 üçüncülük ödülü alarak daha ileri akademik zorluklarda yeni bir başarı elde etti. LOVEU yarışması, içeriği anlamak için yapay zeka teknolojisini gerektiriyor. Çeşitli içerikler göz önüne alındığında yarışmanın bu kategorisi, yapay zeka algoritmalarının daha genelleştirilmiş durumlara uygulanabilmesi için büyük önem teşkil ediyor. Gelecekte, bu teknoloji, video işlemede yüz algılama ve davranış tanıma gibi diğer yapay zeka görevlerinde yaygın olarak kullanılma potansiyeline sahip olacak.
2D görüntüye dayalı olarak 3D derinlik üretebildiği teknolojisini gösteren OPPO ABD Araştırma Merkezi, Dense Depth for Autonomous Driving Yarışması’na katılarak ikinci oldu ve Yenilik Ödülü’nü evine götürdü. Orijinal görüntülerden derinlik bilgisi almak için derin öğrenme modellerini kullanan bu teknoloji, gelecekte daha iyi iç ve dış mekan navigasyon deneyimleri sunmak için ToF gibi derinlik sensörlerinin yerini alabilir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 19 saat önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 1 hafta önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 2 hafta önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
PES 2021’de İNGİLTERE vs. ALMANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
Logitech G Ailesi’nin en hafif oyuncu kulaklığı G335 Türkiye’de
ASUS, 5G Open RAN hızlandırma için Silicom ve Intel ile iş birliği yaptı
HyperX, FaZe Clan’ın Resmi Oyun Mikrofonu Ortağı Oldu
Xiaomi, gerçekleştirilen toplantıda gizliliğin korunmasına dikkat çekti
PES 2021’de İNGİLTERE vs. ALMANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir? | UPS Modelleri Nelerdir?
PES 2021’de İSPANYA vs. HIRVATİSTAN | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
OPPO’NUN EN İYİ KULAKLIĞI | OPPO Enco X incelemesi
PES 2021’de BELÇİKA vs. PORTEKİZ | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
PES 2021’de İNGİLTERE vs. ALMANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir? | UPS Modelleri Nelerdir?
PES 2021’de İSPANYA vs. HIRVATİSTAN | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
OPPO’NUN EN İYİ KULAKLIĞI | OPPO Enco X incelemesi
PES 2021’de BELÇİKA vs. PORTEKİZ | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.