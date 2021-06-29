Xiaomi, gerçekleştirilen toplantıda gizliliğin korunmasına dikkat çekti

Xiaomi, Güvenlik ve Gizlilik Farkındalık Ayı ve gizlilikle ilgili iki yeni teknik dokümanı açıklayarak güvenlik ve gizlilik alanında sektör standartlarını benimsediğini gösterdi.

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Xiaomi, Xiaomi Bilim ve Teknoloji Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenlediği Güvenlik ve Gizlilik Farkındalık Ayı’nı başarıyla tamamladı. Xiaomi, düzenlediği etkinliklerle çalışanların, sektör yöneticilerinin, uzmanlar ve kamuoyunun dikkatini bilgi güvenliği ve gizliliğin korunmasına yönelik uygulamalara çekti. Marka güvenlik ve gizliliğe ilişkin çeşitli teknik dokümanların yanı sıra güvenliğe yönelik bir şeffaflık raporu yayınladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Güvenlik ve Gizlilik Farkındalık Ayı’nın teması “Güvenlik ortak sorumluluğumuzdur. Harekete geçmeden önce her zaman düşünün” oldu. Xiaomi, etkinlikle güvenlik ve gizlilik alanında sektör standartlarını takip etme kararlılığını gösterirken şeffaflığa olan bağlılığını güçlendirdi.

Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Xiaomi Güvenlik ve Gizlilik Komitesi Başkanı Cui Baoqiu, “Lider bir Android akıllı telefon üreticisi olarak büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Tüketicilere kişisel bilgilerinin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve korunduğunu bildirmeyi taahhüt ediyoruz. Xiaomi’nin güvenlik, gizlilik ve şeffaflık konusunda en iyi standartları desteklediğini söylemekten gurur duyuyoruz” dedi.

Bu yıl düzenlenen etkinliklerde, bir ay boyunca çalışanlara ve ziyaretçilere güvenlik ve gizlilikle ilgili bilgiler verildi. Etkileşimli demolar aracılığıyla kişisel bilgilerin nasıl korunacağına yönelik bilgiler de yer aldı. Ayrıca çalışanlara Xiaomi Güvenlik Akademisi tarafından “Ürün Geliştirmede Gizlilik Korumasına Bağlı Kalma”, Genel Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Süreçleri” ve “İşle İlgili Risklerin Kontrolü” gibi çeşitli eğitimler verildi. Xiaomi Cup CTF yarışmasıyla binlerce mühendise bir “siber korsan” gibi davranma ve gizlilikle ilgili sorunların çözülmesine yönelik bir kodlama yarışmasına katılma fırsatı sunuldu. Ayrıca, çalışanlara mesleki eğitim vermek üzere Uluslararası Gizlilik Uzmanları Birliği (IAPP) sertifikalı eğitmenler davet edildi.

EY APAC Siber Güvenlik Risk Yönetimi Lider Ortağı Richard Watson, tüketici verilerinin güvenli bir şekilde toplanmasını ve saklanmasını beklediklerini belirtti. Kişisel verilerin bir kuruluşla paylaşılırken en önemli faktörler arasında güvenli veri toplama ve depolama süreçleri (yüzde 63), hangi verilerin paylaşıldığına dair denetim (yüzde 57) ve güven (yüzde 51) bulunduğuna dikkat çekildi. TrustArc Küresel Politikalar ve AB Stratejileri Direktörü Paul Breitbarth, kullanıcı verilerinin ülkeler arasında aktarımıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Veri ihracı yapanların uluslararası yasalara bağlı kalmaları ve diğer doğrulanabilir eylemlerde temel eş değer düzeyde bir veri koruması sağlamalarının önemini aktardı.