Xiaomi, gençlere yönelik yeni akıllı telefon markasını duyurdu!

Xiaomi, global pazarda büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene Pocophone markasını duyuran firma şimdi de farklı bir atılımla karşımıza çıktı.

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Çinli Dev, küresel çapta, gençlere yönelik yeni bir akıllı telefon markasını duyurdu. Tıpkı otomobil üreticileri gibi, telefon şirketleri arasında da alt marka furyası yayılmaya başlamış durumda. Belli demografik nüfus için özel cihazlar ve markalar üreten firmalar bu şekilde kullanıcının dikkatini daha kolay çekmeyi umuyor.

Huawei’nin Honor‘u, Oppo’nun OnePlus‘ı gibi oluşumlar da şu ana dek yüksek başarı yakalamış durumda. Xiaomi ise geçen sene “Poco” markasını kullanıcıya tanıtmıştı. Şimdi de bir başka bölüm üzerinde çalışıyor.

İsmi “CC” olarak belirlenen bu yeni kilometre taşıyla, cihazı geliştirenler Xiaomi’nin en genç geliştirici ekiplerinden biri olacak. Şirketin CEO’su “tüm dünyadaki gençler için modaya uygun bir cep telefonu yaratmak istiyoruz” bu yüzden bu adı kullandık, dedi.

Xiaomi’nin uluslararası pazara oldukça fiyat-performans düzeyinde cihazı, uygun fiyata getirmişti. Açıkçası bu potansiyeli iyi değerlendirirse, kullanıcılar için parlayan bir yıldız haline gelebilir.