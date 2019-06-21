Xiaomi Mi Max ve Mi Note serilerini bitiriyor!

Xiaomi CEO’su Lei Jun, Weibo’da yaptığı açıklamada orta segmentteki Mi Max ve Mi Note serilerine son verildiğini duyurdu.

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Xiaomi CEO’su neler açıkladı?

Jun, Mi ve Redmi markaları için geliştirdikleri ürün stratejileri hakkında konuştu. Ayrıca şirketin orta segmente konumlandırdığı Mi Max ve Mi Note ailelerine yeni üyelerin eklenmeyeceğini de belirtti. Fakat bu konuda Xiaomi‘den resmi bir açıklama gelmediğini de eklemek gerekiyor. CEO, Çinli teknoloji devinin artık Mi 9, Mi Mix serisi ve yeni CC serisi gibi yüksek performanslı modellere odaklanacağını da vurguladı. Mütevazı teknik özelliklere sahip olan uygun fiyatlı akıllı telefonların ise Redmi markasına kaydırılacağını söyledi.

Devasa bataryası ve ekranıyla dikkat çeken Mi Max ve orta-üst seviyede konumlanan Mi Note serilerinin artık tarihe karıştığı söylenebilir. Mi Note serisinin bulunduğu segment anlamında Redmi K20 adıyla yaşamaya devam edeceği söylenebilir. Fakat dev ekranlı phablet severlerin makul fiyatlı favorisi olma özelliğini yıllarca taşıyan Mi Max‘ın yeni modellerle güncellenmeyecek olması piyasada önemli bir boşluk yaratacak gibi gözüküyor.