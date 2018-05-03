Xiaomi dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi oldu

Her ne kadar Çin akıllı telefon pazarı son yılların en büyük düşüşünü yaşasa da Xiaomi dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi olma başarısını gösterdi. Son dönemde ülkemizde de ithalatçı firmalar aracılığı ile kullanımı sürekli artış gösteren ve özellikle Mi 6 modeli ile oldukça beğenilen firma Strategy Analytics’in yayımladığı son rapora göre 2018 yılının ilk çeyreği sonucu tüm dünya üzerinde dördüncü en büyük telefon üreticisi oldu.

Xiaomi dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi olurken Huawei onun da üstünde yer aldı

İlk sırayı Samsung %22,6 ile alırken Apple %15,1 ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise dört ve beşte olduğu gibi Çinli firma mevcut. Ülkemizde de oldukça agresif bir sarış politikasına başvuran Huawei ilk üçte yer alırken pazar payını %2’ye yakın büyüterek %11,4’e çıkartmış.

Konumuzun odak noktası Xiaomi ise geçtiğimiz senenin ilk yarısında %3,6 olan küresel pazar payını bu senenin ilk üç ayında %8,2’e yükselterek iki katından daha fazla büyüme göstermiş. Toplam telefon gönderimlerine baktığımızda ise Samsung 2018 yılının ilk üç ayında tüm dünyaya 78.2 milyon adet telefon sunarken Apple 52.2 milyon adet iPhone çıkartmış. Üçüncü sıradaki Huawei üç ayda toplam 39.3 milyon telefon gönderimi yaparken Xiaomi 28.3 milyon adet telefon sunmuş dünyaya.