Xiaomi cephesi, anavatanı Çin’de çok kullanılan ancak küresel pazardaki kullanıcıların unuttuğu Xiaomi Cloud hizmetinin galeri senkronizasyonu hizmetini sonlandırıyor. Bu aslında yeni bir haber değil, şirket daha önce de konu hakkında bir duyuru yapmış ve 2022 Ekim’den itibaren aşamalı olarak hizmetlerin durdulacağı bilgisini paylaşmıştı. İşte Xiaomi cephesinin Ağustos 2023 itibariyle sonlandıracağı tüm hizmetler!

Xiaomi Cloud Fotoğraflarınızı Çok Geç Olmadan Başka Yere Aktarın!

Xiaomi cephesi, geçtiğimiz yılın Ekim ayında yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sevgili Xiaomi Cloud kullanıcıları,

25 Ekim 2022 tarihinden itibaren Galeri ögeleri artık Xiaomi Cloud’a senkronize edilmeyecektir. Onayınızla verilerinizin aktarılmasını ve yedeklenmesini desteklemek için Google Fotoğraflar ile iş birliği yaptığımız için, depolanan fotoğaflarınıza ve videolarınız erişmeye devam edeceğinizden lütfen emin olun. Ek olarak eğer aktif bir Xiaomi Cloud üyeliğiniz varsa, ödemeniz otomatik olarak iptal edilecek ve son ödenen abonelik tutarının tamamı iade edilecektir.

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı güvenle depolamaya ve onlara eişmeye devam edebileceğinizden emin olmak için, Xiaomi Cloud’taki mevcut Galeri ögelerinizi Google Fotoğraflar’a kolayca aktarma seçeneği sunacağız. Ögelerinizi Google Fotoğraflar’a aktarmak istemezseniz, verilerinizi doğrudan Xiaomi cihazınıza indirme seçeneği de sunacağız.

Kişiler, Mesajlaşma ve Notlar uygulamalarındaki verileri senkronize etmek ve yedeklemek dahil Xiaomi Cloud’un diğer özelliklerinin keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz.”

Bu duyuruyla beraber, firma hangi hizmetlerin ne zaman sonlanacağına dair bilgiler de paylaşmıştı. Xiaomi cephesi hizmetlerin durdurulma aşamalarını şu şekilde açıklamıştı:

“1. Aşama: 25 Ekim 2022 – 31 Temmuz 2023

25 Ekim 2022 tarihinden itibaren Galeri ögeleri artık Xiaomi Cloud’a senkronize edilmeyecektir. Ülkeniz veya bölgeniz için bu değişikliklerin geçerli olacağı kesin zaman için yukarıdaki Hizmet sonlandırma zaman çizelgesine bakın. Bu zamandan sonra mevcut üyelikler iptal edilecek ve son üyelik ücreti tutarı iade edilecektir.

Xiaomi Cloud’ta depolanan Galeri ögelerini Google Fotoğraflar’a aktarmayı veya bu verileri Xiaomi cihazınıza indirmeyi seçebilirsiniz. Galeri verilerinizi aktardıktan veya indirdikten sonra, artık Galeri ögelerini Xiaomi Cloud’a senkronize edemezsiniz.

Son üyelik ücret tutarı 31 Temmuz 2023 tarihinde veya siz verilerinizi aktarmayı veya indirmeyi bitirdikten sonra tamamen iade edilecektir.



2. Aşama: 1 Ağustos 2023

Bu işlemin ikinci aşamasında Galeri ögeleri için cloud senkronizasyonu tamamen sonlandırılacak. Artık Galeri ögelerinizi Google Fotoğraflar’a aktaramayacak, cihazınıza indiremeyeceksiniz. Tüm Galeri verileri Xiaomi Cloud’tan kalıcı olarak silinecek. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek veya anlaşmalarımızı uygulamak gerekirse, bilgileri saklayabiliriz.”

Xiaomi şu anda kullanıcılarına bir hatırlatma mesajı göndererek Galeri verilerini Xiaomi Cloud dışında bir yere aktarmalarını öneriyor. Yani Xiaomi’nin Galeri senkronizasyon hizmetini kapatacağı artık kesinleşti diyebiliriz. Peki galerideki fotoğraflarını yedeklemek isteyen kullanıcılar ne yapacak? Bunun için iki farklı yol kullanabilirsiniz. İkisini de bu yazımızda açıklayacağız.

1. Galeri Ögelerini Xiaomi Cloud’tan Google Fotoğraflar’a Aktarma

Xiaomi Cloud’ta depolanan Galeri verilerinizi güvenle Google Fotoğraflar’a aktarabilirsiniz ve fotoğraflarınızı ve videolarınızı direkt olarak Google Fotoğraflar’a yedeklemek için Galeri’yi Google Fotoğraflar ile entegre edebilirsiniz.

Verilerinizi Google Fotoğraflar’a aktardığınızda Xiaomi artık verilerinizden sorumlu olmayacak. Bu veri aktarımı yalnızca zaman çizelgesinin bitiş tarihine yani 1 Ağustos 2023’e kadar desteklenecek. Google cephesi halihazırda ücretsiz olarak Google Fotoğraflar, Gmail ve Google Drive arasında paylaşılan 15 GB depolama alanı sunuyor. Daha fazla bulut depolama alanına ihtiyacı olan kullanıcılar Google One aboneliğini kullanabilecek.

Veriler Nasıl Google Fotoğraflar’a Aktarılır?

Xiaomi şimdi gönderdiği gibi, kullanıcılara Galeri ve Xiaomi Cloud uygulamalarında hizmetlerin sonlandırılmasıyla ilgili bir bildirim gönderecek. Kullanıcılar daha sonra veri aktarım sürecini başlatmayı seçebilecek. Veri aktarımını gerçekleştirmek için gereken şeyleri adım adım anlattık. İlk olarak Xiaomi Galeri veya Xiaomi Cloud uygulamasında aşağıdaki menülerden birini takip ederek aktarım sürecini başlatmanız gerekiyor.

Galeri uygulaması: Başlangıç Sayfası > Google Fotoğraflar’a Taşı

Xiaomi Cloud uygulaması: Daha Fazla > Verileri aktar

Aktarım sürecini başlattığınızda, şu adımları takip edin:

1. ”Google Fotoğraflar’a taşı” veya ”Verileri aktar” seçeneğine dokunun.

2. Verileri aktarmak istediğiniz Google Hesabını seçin.

3. Google Gizlilik Politikası ve Google One Hizmet Şartları sözleşmelerini okuyun, ardından şartlar ve koşulları kabul edin.

4. Sağlanan depolama alanı tüm ögelerinizi aktarmak için yeterliyse, aktarım otomatik olarak başlatılacaktır. Yetersizse, tanıtım amaçlı bir Google One üyelik denemesini kabul etme veya cloud depolama alanınızı yükseltme seçeneğiniz olacak.

5. Uygulamaya geri gidin ve aktarım durumunu kontrol edin.

2. Xiaomi Cloud Verilerini Kişisel Cihazınıza İndirin

Xiaomi Cloud’ta depolanan Galeri verilerinizi Google Fotoğraflar’a aktarmak istemezseniz, bu verileri kişisel cihazlarınıza indirmeyi de seçebilirsiniz. Ancak bu verilerin indirilmesi zaman çizelgesinin bitiş tarihine kadar mevcut olacak, bu tarihten sonra bu özellik artık desteklenmeyecek. Yani indirme işleminin 1 Ağustos’a kadar bitmiş olması gerekiyor. İnternetiniz çok yavaş ve veriler çok fazla ise bunu göz önünde bulundurun.

Veriler Nasıl Kişisel Cihaza İndirilir?

Bu işleme başlamak için öncelikle tarayıcınızda “i.mi.com” adresini ziyaret edin, ardından aşağıdaki yollardan biriyle indirme sayfasına gidin:

Galeri Başlangıç Sayfası > Galeri Ögelerini İndir

Profil Fotoğrafı Açılır Menüsü > Galeri Ögelerini İndir

İndirme sayfasında aşağıdaki talimatları takip edin:

1. İndirmeyi başlatın. Bunu yapmadan önce sözleşme şartlarını dikkatlice okuyun.

2. Xiaomi Cloud sunucusu daha sonra indirme talebinizi işlemeye başlayacak ve verileri sizin için işleyecektir. İşleme sürecinde bu sayfadan ayrılabilirsiniz.

3. İşleme tamamlandığında, verileri kişisel cihazınıza indirebilirsiniz. Sağlanan dosyayı açmak için sayfada görüntülenen şifreyi kullanın.

Xiaomi’nin Apple’ın iCloud Fotoğraflar benzeri bu hizmetinin kapanması biraz talihsiz olmuş diyebiliriz. Ancak verilerinizi kurtarmak için halen zamanınız var. Eğer Xiaomi Cloud’da fotoğrafınız varsa, bu yazımızda sizlerle paylaşmış olduğumuz yollarla beraber fotoğraflarınızı başka platformlara aktarabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi Cloud’u kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!