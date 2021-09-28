Xiaomi Civi için 200.000’den Fazla Rezervasyon Alındı

Xiaomi, Civi modelini piyasaya sürmeden önce bu cihazı en güzel akıllı telefon olarak tanıtmaya devam ediyor. Tabii ki dış görünüşü kişiden kişiye göre değişebilir. Ancak Civi diğer cihazlara bakılarak biraz daha göze hoş geliyor. Bu hoş cihazın fiyatı ise 402$ (3.566,66 Türk Lirası) gibi uygun bir fiyat ile birlikte geliyor. Cihazın uygun fiyat olması ve iyi bir donanmaya sahip olmasından dolayı 200.000’den fazla kişi tarafından rezervasyon yapılmış durumda. Daha basitçe söylemek gerekirse bu cihaz hem çok popüler hem de üst düzey bir satış performansı vaat ediyor. Telefonlar 30 Eylül tarihinden itibaren rezerve yapan kullanıcılara gönderilmeye başlanacak.

Xiaomi Civi modelinin görünümüne tekrardan bakarsak, Xiaomi Ürün Müdürü Wei Siqi, bu telefonun tasarım fikrinin diğer cihazlardan tamamen farklı olduğunu belirtiyor. Telefonun tasarımını modaya uygun hale getirmek için çok fazla yatırım yaptıkları için, bu cihazın Xiaomi tarihinde ki en iyi görünümlü telefon olması şaşırtıcı değil.

Xiaomi CIVI ‘nin En Önemli Özellikleri

Cihazın tasarımından sonra temel özelliklerine bakmak gerekirse, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 6.55 inç mikro kavisli esnek bir ekran ile gelecek. Kasanın içerisinde ise Qualcomm Snapdragon 778G işlemci ve bu işlemcinin yanında 12 GB’a kadar RAM görünebilir. Orta seviye bir işlemciye sahip olmasına rağmen, geniş kapasiteli belleği ve üst düzey ekranı ile olağanüstü bir performans sağlayarak onu orta segmentte bile en iyi modellerden biri haline geliyor. Cihazın kamera tarafına baktığımız da ise ön tarafında 32MP, arkada ise 64MP yapay zekalı kamera modülü ile gelecek. 4.500 mAh pil kapasitesine sahip. Arka kameraya bakıldığında şirketin diğer modellerine bakılarak biraz küçük gelebilir ancak cihazın ön kamerasına önem verilmiş gibi gözüküyor.

Xiaomi Civi, piksel düzeyinde cilt yenileme teknolojisi olarak bilinen yepyeni bir güzelleştirme özelliğini destekleyecek. Bu daha öncekilerden oldukça farklı olacak. Yani örnek vermek gerekirse yüzde görünen sivilceler büyük olarak kaldırılması yerine cildin özelliklerini derinlemesine inceleyip öğrendikten sonra cildi yeniden yapılandıracak.

Bu özellik çok önemli bir özellik olsa bile herkes tarafından kullanılacak bir özellik değil. Kamera dışında son kez tasarımdan bahsedecek olursak ekranın alt tarafı ilk kez 2,55mm’ye kadar düştü. Bu cihaz, Xiaomi’nin tarihindeki en dar alt çerçeveye sahip cep telefonu olacak.