Xiaomi, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Xiaomi Civi 4 Pro modelinin lansman tarihini duyurdu. Şirket, Snapdragon 8’in 3. Nesil yonga setini onayladıktan sonra, Civi 4 Pro’nun 21 Mart’ta resmi olarak tanıtılacağını doğruladı. Bu duyuru, akıllı telefon tutkunlarını heyecanlandırdı ve yeni cihazın özelliklerini merakla beklemelerine neden oldu.

Civi 4 Pro’nun öne çıkan özelliklerinden biri, Leica Summilux lensle donatılmış ana kameradır. Bu kamera, etkileyici bir f/1,63 diyafram açıklığına sahiptir ve 15mm-50mm odak uzaklığı sunarak kullanıcılara geniş bir çekim alanı sağlar. Ayrıca, 2X optik zoomlu telefoto lensiyle birlikte gelen bu kamera sistemi, üst düzey fotoğraf ve video deneyimleri sunmayı vaat ediyor.

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Şirketin paylaştığı teaser görüntüsü, Civi 4 Pro’nun göz alıcı tasarımını sergiliyor. Sol üst köşede üç adet dairesel kamera bulunurken, resimde ayrıca metal bir çerçeve, üstte IR blaster ve hoparlörler için havalandırma delikleri görülüyor. Şirket, telefonun mükemmel bir tutuş ve görünüm sağlamak için uyumlu derinlikte hafif kavisli bir ekrana sahip olduğunu belirtiyor.

Civi 4 Pro’nun tasarımında kullanılan malzemeler de dikkat çekiyor. Telefon, aşınmaya ve kire karşı dayanıklı olan gelişmiş Kona deri malzemesiyle kaplanmıştır. Bu malzeme, temizlenmesi kolaydır ve yaşlanmayı önler. Ayrıca, telefonun metal orta çerçevesi, gelişmiş önden arkaya simetrik şekliyle dikkat çekiyor ve kendi sınıfında nadir bir tasarım örneği olarak öne çıkıyor.

Teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran bir diğer özellik ise Xiaomi Civi 4 Pro’nun hızlı şarj özelliğidir. Telefon, geçtiğimiz günlerde aldığı 3C sertifikasıyla 67W hızlı şarj desteğini ortaya çıkardı. Ayrıca, daha önceki söylentilere göre telefonun 1.5K çözünürlüğünde çift delikli hafif kavisli bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu Xiaomi Civi 4 Pro, kullanıcılarına güçlü performans, etkileyici kamera yetenekleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 21 Mart’ta gerçekleşecek olan resmi tanıtım etkinliği, bu beklenen cihazın tüm detaylarını ortaya çıkaracak ve akıllı telefon dünyasında yeni bir standart belirleyecek gibi görünüyor.