Samsung Galaxy S24 ve Xiaomi 14, 2024 senesinin amiral gemi telefonlarından iki tanesi. Bu telefonlar kendi serilerinin en baz modeleri olmakla birlikte Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlardan. Peki hangi telefonu almak daha mantıklı?

Samsung Galaxy S24 ve Xiaomi 14 tasarım olarak genel akıllı telefonlar arasında kompakt boyutlara sahip olanlar. Dolayısıyla bu telefonlar taşıması kolay, elde tutması rahat ve kaliteli malzemeden oluştukları için premium bir algı oluşturuyor.

Ekran olarak amiral gemisi telefonlar üst seviye görsel deneyim sunabiliyorlar. Xiaomi’nin ekranı, Samsung’a göre ufak farkla büyük olsa da yine de kompakt boyuttaki bu telefonlar ince çerçevelere sahipken yüksek parlaklık seviyelerine de çıkabiliyor.

En güçlü işlemcileri kullanan telefonlardan Xiaomi 14, Snapdragon 8 Gen 3 ve 12GB/512GB kombinasyonu ile gelirken, Samsung Galaxy S24 ise Exynos 2400 ve 8GB/256 kombinasyonuna sahip. İki telefonda Android 14 ile gelirken farklı arayüzlere sahipler. Akıcı şekilde çalışan bu telefonlar 4 sene ve üzerinde güncelleme alacaklar.

Birbirlerinden en farklı olan noktaları kameraları. Xiaomi 14 Leica işbirliğinde arka tarafta üç tane 50MP çözünürlüğünde kamera kullanıyor. Bu kameralar ile profesyonel düzeyde fotoğraflar çekebilirken videoda da 8K 24fps çekim yapmanıza olanak tanıyor. Samsung Galaxy S24 ise üç farklı kamera çözünürlüğü kullanıyor.

Birbirinden farklı boyutlarda olan telefonlar farklı batarya kapasitelerine sahipler. Xiaomi 14, 4610 mAh bataryaya ev sahipliği yaparken Galaxy S24 modeline ise 4000 mAh boyutunda batarya bulunuyor. Hızlı şarj konusunda da avantajı elinde bulunduran Xiaomi’nin 90W desteğinin yanında Samsung sadece 25W hızlı şarj sunuyor. Ek olarak kutu içerisinden de çıkmıyor.

Peki siz bu iki telefon arasında hangisini tercih edersiniz? 10.000 TL farkla Xiaomi 14 almak mı yoksa Samsung Galaxy S24 almak mı daha mantıklı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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