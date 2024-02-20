Xiaomi, yakında hem Çin’de hem de küresel olarak piyasaya sürmeyi planladığı yeni cihazlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu heyecan verici süreçte, şirket aynı zamanda gizli çalışmalarını da sürdürüyor. Bunlardan biri de sızıntılarla adını duyduğumuz Xiaomi Civi 4 oldu.

Bugün, bilgi sızdıran kaynak DCS, Weibo üzerinde Xiaomi Civi 4 ile ilgili bazı ayrıntıları paylaştı. Ancak, cihazın adını açıkça belirtmemiş olsa da, gelecek nesil Xiaomi Civi modeline dair ipuçları sundu. Sızıntıya göre, yaklaşmakta olan Xiaomi Civi 4, Snapdragon 8 serisi işlemci ile gelecek. Eğer bu bilgi doğrulanırsa, bu, önceki Civi 3 modelinde kullanılan Dimensity 8200’e kıyasla önemli bir yükseltme olacak.

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Ancak, bu sızıntılar, önceki raporlarda Civi 4 için Dimensity 8300 Ultra’nın kullanılacağını öne süren bilgilere karşı çıkıyor. Ayrıca, cihazın 1,5K çözünürlüklü, zarif bir şekilde kavisli 2,7D ekrana ve şık bir metal çerçeveye sahip olabileceği iddia ediliyor.

Bununla birlikte, başka bir Weibo tahmincisi olan Smart Pikachu’ya göre, Xiaomi, Civi 4’ü Honor’un sayı serisi akıllı telefonlarına rakip olarak konumlandırıyor. Ayrıca, cihazın ortak markalı bir sürümünün olabileceği de öne sürülüyor. Daha önce Civi 3 modelinin bir Disney ortak markalı sürümü bulunduğu düşünüldüğünde, Xiaomi’nin benzer bir strateji izlemesi şaşırtıcı olmayacaktır. Ayrıca, cihazın kavisli bir ekrana sahip olacağı da belirtiliyor.

Smart Pikachu, Xiaomi’nin Civi 4’ü Mayıs ayı civarında piyasaya sürebileceğini tahmin ediyor. Xiaomi’nin geçen yıl Mayıs ayında Civi 3 modelini piyasaya sürdüğü göz önüne alındığında, bu tahmin oldukça mantıklı görünüyor. Civi 4 hakkında daha fazla bilgi için resmi duyuruyu beklememiz gerekecek, ancak bu ön bilgiler, cihazın heyecan verici bir orta sınıf telefon olacağına işaret ediyor.