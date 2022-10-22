Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Xiaomi 11 Lite 5G NE’yi Türkiye pazarında görmüştük. Xiaomi tarafından yapılan yeni bir sızıntıya göre Xiaomi 12 Lite 5G NE, Xiaomi Civi 2’nin yeniden adlandırılmış hali olacak.

“2210129SG” model numarasının sonundaki “G” ibaresi ürünün global pazar için olduğunu simgeliyor. Xiaomi 12 Lite 5G ismi ile global pazara sunulacak Xiaomi Civi 2’nin özelliklerinden kısaca bahsedelim.

İçindekiler Ekran

Donanım

Batarya

Kamera

Ekran

Xiaomi 12 Lite 5G NE, 6.55 inçlik Oled bir panel ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte ve 120 hz ekran tazeleme oranını destekliyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran 402 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Donanım

Xiaomi 12 Lite 5G NE, Snapdragon 7 Gen 1 ile birlikte geliyor. Bu işlemci 1 adet 2.4 GHz ARM Cortex-A710, 3 adet 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve 4 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Snapdragon 7 Gen 1, 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilmiş. Bu durum ısınma sorunlarının azalmasına yardımcı olacaktır.

Batarya

Xiaomi 12 Lite 5G NE, 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Bu batarya 67W hızlı şarjı da destekliyor.

Kamera

Cihaz, iki tanesi önde üç tanesi arkada olmak üzere toplamda beş adet kameraya sahip. Ana kamerada 50 MP f1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX766 lensi kullanılmış. İkinci arka kamera 20 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Üçüncü arka kamera ise 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip makro kamera. Arka kamera ile 720p 30 FPS, 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 4K 30 FPS video çekimi yapılabiliyor.

Ön ana kamera 32 MP f2.0 diyafram değerine sahip. İkinci ön kamera ise 32 MP f2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Ön kamera ile 1080p 60 FPS video çekilebiliyor.

Xiaomi 12 Lite 5G’nin ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı veya satışa sunulup sunulmayacağı belli değil. Siz Xiaomi 12 Lite 5G NE hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.