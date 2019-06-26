Xiaomi CC9, ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Xiaomi CC9, önümüzdeki hafta firma tarafından duyurulacak. Fakat cihazın görsel tasarımı tanıtım öncesinde sızdırılmış oldu.

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48MP ana kamera ve 32MP ön kamera gibi seçeneklerle geleceğini biliyoruz. Bu ayın başlarından itibaren TENAA listelerinde görünen cihazın, üç kameraya sahip zarif bir Buz Beyazı arka panel tercih edilmiş.

Xiaomi CC9, göze çok çarpıcı geliyor. Huawei P30 Pro ve Samsung Galaxy S10 ile net benzerlik olduğunu söyleyebiliyoruz. Cihaz ayrıca alt tarafında, USB-C ve hoparlör ızgarası, 3.5 mm ses çıkışı ve gürültü önleyici mikrofon; üst tarafta IR portu yanlarda ise ses tuşları ve güç tuşu bulunuyor.

Şirket 2 Temmuz‘da gerçekleşecek lansmana, etkinlik daveti göndermeye zaten başlamıştı. Davet, Xiaomi ve Meitu logolarını içeriyor ve geçen yılki ortaklığı vurguluyorlar.