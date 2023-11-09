Xiaomi‘nin telefonlarındaki önyükleyici kilidini açma politikası özel ve sınırlayıcı bir yaklaşım benimsemeye başladı. Xiaomi Bootloader kilidi açma yöntemi kökten değişecek. Ancak bu sadece Çin’de satılan telefonlar için geçerli olacak. Bu politika, önyükleyici kilidini açma sürecine belirli kısıtlamalar getirerek, cihazlarını özelleştirmek isteyen ileri düzey kullanıcılar için önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

İçindekiler Xiaomi Bootloader kilidi açma yöntemi değişiyor

Xiaomi Bootloader kilidi açma yöntemi değişiyor

Son zamanlarda duyurulan Xiaomi’nin önyükleyici kilit açma politikası, yalnızca Çin’de satılan cihazlar için geçerlidir ve bir dizi önemli özellikle birlikte gelmektedir. Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlarının genel sürümleri bu politikadan etkilenmezken, yalnızca Çin’de satılan modeller bu kısıtlamalara tabidir.

Çin’e özel Xiaomi cihazlarında önyükleyici kilidini açmak isteyen kullanıcılar için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan biri, kullanıcıların Xiaomi’nin resmi topluluk platformunda Seviye 5 geliştirici hesabına sahip olmaları gerektiğidir. Bu, ek bir doğrulama ve erişim kontrolü katmanı ekler.

Xiaomi hesabınızı Seviye 5 geliştirici hesabına yükseltmek için belirli adımları izlemeniz gerekmektedir. Bu adımları takip ederek, önyükleyici kilidini ücretsiz olarak açabilirsiniz. Ancak, bu süreç belirli kısıtlamalara tabidir. Çin vatandaşı olmanız, HyperOS China ROM kullanmanız ve düzenli olarak hatalar bildirmeniz gerekmektedir.

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Seviye 5 geliştirici hesabına sahip kullanıcılar, önyükleyici kilidini açmak için başvuruda bulunabilirler. Ancak, her Seviye 5 geliştirici hesabının yılda sadece üç cihazın önyükleyici kilidini açmasına izin verilir. Bu sınırlama, sürecin kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Önyükleyici kilidini açmanın bir sonucu olarak, kullanıcılar HyperOS güncellemelerini alamazlar. Bu, resmi sistem güncellemelerini ve iyileştirmelerini kaçırma riski taşır. Önyükleyici tekrar kilitlenirse, telefon HyperOS OTA güncellemelerini almaya devam eder.

Xiaomi’nin önyükleyici kilit açma politikası, özellikle Çin hükümetinin gözetim ve güvenlik konularındaki çıkarlarına bağlı olarak belirlenmiştir. Bu kısıtlamalar, kullanıcıların takip sistemlerini atlatmasını ve gizli faaliyetlerde bulunmasını zorlaştırır. Ayrıca, Seviye 5 Xiaomi geliştirici hesabının Çin vatandaşı olmayı gerektirdiği ve bu durumun cihaz takibini kolaylaştırdığı belirtilmiştir.

Bu kısıtlamaların ve gerekçelerin Çin’e özgü olduğunu ve Xiaomi’nin küresel cihazlarını etkilemediğini vurgulamak önemlidir. Diğer bölgelerdeki Xiaomi, Redmi ve POCO cihaz kullanıcıları, bu kısıtlamalardan etkilenmeden geleneksel yöntemleri kullanarak önyükleyici kilidini açmaya devam edebilirler. Xiaomi’nin bu politikası, şirketin Çin hükümeti düzenlemelerine uygunluğunu gösteriyor. Bakalım gelecekte Xiaomi Bootloader kilidi açma yöntemi dünya genelinde de değişecek mi?