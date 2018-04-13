Xiaomi Black Shark oyuncu telefonu resmi olarak tanıtıldı

Gün içinde sizlere yeni görsellerini sunduğumuz Xiaomi Black Shark oyun telefonu resmi olarak tanıtıldı ve bilgileri internete düşmeye başladı. Mart ayında tanıttığı oyuncu laptopunu da hesaba kattığımızda Xaiomi’nin iyiden iyiye oyun sektörüne niyetlendiği ortada.

Xiaomi Black Shark hangi özellikleri taşıyor?

Lafı uzatmadan telefondan bahsedecek olursak, Black Shark tamamen yeni bir cihaz olarak tanımlanıyor. Özelleştirilmiş donanıma sahip telefon mobil cihazlardan alınabilecek en iyi performans ve tecrübeyi sunacağını iddia ediyor. Yeni bir soğutma sistemine sahip telefon beklendiği gibi Snapdragon 845 işlemci yongası ve 4.000 mAh bataryaya sahip. 5.99 inç ekrana sahip Black Shark’ın ekran paneli IPS LCD ve ekran oranı 18:9. Full HD+ çözünürlük sunan telefonun ekranı ön tarafın %93’ünü kaplıyor.

Snapdragon 845 yongasının içinde Kryo 385 çekirdekler ve Aderno 630 GPU grafik işlemcisi mevcut. En üst performansı sunmak adına Xiaomi telefonu çok aşamalı entegre sıvı soğutma sistemi ile donatmış. Sıkı durun, bu sistem ile CPU sıcaklığı 8 dereceye kadar düşebiliyor!

Black Shark iki farklı seçenekle geliyor

microSD yuvası bulunmayan telefon 6 GB bellek ve 64 GB depolama alanı ile ikinci bir seçenek sunuyor. Beklendiği gibi 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı ile esas model de bizlerle olacak. Görsel işleme birimi MEMC tarafından ürelien yeni bir işlemci. Bu birim sayesinde renkler daha keskin ve genel performans daha pürüzsüz olacak.

Tek hoparlörü olan Black Shark’ın kulaklığı da Biso stereo sound özelliğini sunmak için ikinci hoparlör görevini görecek. Telefonun mikrofonu tamamen oyun odaklı tasarlandığı için, oyun sırasında konuşmalar ya da aramalar kesintisiz olarak yapılabiliecek. X şeklinde bir iskeletten meydana gelen yekpare kasa bu şekilde elde tuttmayı kolaylaştıracak. Öte yandan bu X iskeleti telefonun antenlerini de barındıracak.

Bütün donanım kaynakları oyuna aktarılabilecek

Telefona bağlanabilen Black Shark Gamepad ile oyun tecrübesi daha da artacak. Her şeyden önce firma telefonu satın alan ilk 50.000 kişiye bu Gampad’i hediye edecek. İçerisinde 340 mAh batarya bulunan Gamepad telefona Bluetooth üzerinden bağlanacak.

Esas ilginç olan ise telefonun solunda bulunan ve adına Shark adı verilen tuş. Bu tuşa bastığınızda tüm donanım kaynakları sizin oyundan en iyi performansı almanız adına kullanılacak. Android Oreo işletim sistemine sahip telefonun arayüzü ise JOY UI adında MIUI’nin oyuncu kardeşi diyebileceğimiz bir yazılım. Xiaomi’nin belli bazı uygulamaları bu arayüz ile de paylaşılıyor olacak.

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Çift kameralı oyuncu telefonu: Xiaomi Black Shark

Oyun odaklı olmasına rağmen yeni düzen kamera sisteminden de geri kalmayan Black Shark, arka kısımda 12 MP f/1.75 + 20 MP f/1.75 çift kamera ile 6P lens ve çift LED flaş sunuyor. Sensörlerden ilkinin piksel boyutu 1.25 µm iken diğer sensörün 1 µm. Selfie kısmında ise 20 MP f/2.2 diyafram aralığına sahip lensli kamera karşılıyor.

20 Nisan’da çıkacak olan telefon şu anda JD.com üzerinden ön sipariş olarak verilebiliyor. Polar Night Black (siyah) ve Sky Grey (gri) olmak üzere iki farklı renkte satılacak olan telefonun 8/128 GB versiyonu yaklaşık 452 Avro, 6/64 GB verisyonu 387 Avro fiyat etiketine sahip. Ayrı satılacak olan Black Shark Gamepad’in fiyatı ise 23 Avro.

Black Shark’ın tek rakibi olan Razer Phone şu an için ülkemizde satılmıyor, nitekim iki senedir ülkemizde resmi satış mağazası açacağı iddia edilen Xiaomi’nin de henüz resmi bir hamlesini göremesek de telefonları artık yurdun pek çok yerindeki telefon mağazalarından ya da online sitelerden bulunabiliyor. Dolayısı ile Black Shark’ın da 20 Nisan’dan sonra özellikle haziran ayına doğru (resmi satış yapılacak bölgelerin sıralamasına göre belki daha erken) ülkemizde de görebiliriz. Elbette şu sıralar deli gibi yükselen döviz kurlarını ve vergileri düşünecek olursak 390 Avro’nun cebimize yansımıası orta seviye bir oyuncu laptop seviyesine yaklaşabilir.