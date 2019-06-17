Xiaomi, Hindistan’da büyük üretim tesisi kuruyor

Xiaomi, hükümet tarafından akıllı telefonlarını yerel olarak monte etmek için bazı büyük tesisler kurarak “Make in India” kampanyasının ilk uygulayıcılarından biri oldu.

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Şirketin tedarikçisi Holitech Technology daha da ileri gitti ve Greater Noida‘da bir üretim birimi kurdu ve önümüzdeki üç yılda yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım sözü verdi. Şirket daha önce Hindistan’da üretim birimleri açma sözü vermişti ve bu yönde bir adım attı.

Tesis dört fabrikadan oluşacak ve 25.000 metrekarelik bir alana yayılacak. Her yıl 300 milyon parça imalat yapılması bekleniyor. Tesis ayrıca sınıf 1000 ve sınıf 100 temiz odalara sahip olacak. Bunlar, partikül kontaminasyonunun en düşük seviyeyle sınırlı kaldığı ve iş için ideal ortamın suni olarak korunduğu özel alanlar. Holitech, yerel olarak kamera modülleri, kapasitif dokunmatik ekran modülü, ince film transistörü, esnek baskılı devreler ve parmak izi modülleri üretecek. Üretime bu yılın üçüncü çeyreğinde başlanacak ve üç yılda yaklaşık 6 bin istihdam olanağı bekleniyor.

Xiaomi Hindistan Operasyon Direktörü Muralikrishnan B: “Xiaomi, ülkede önemli bir büyümeye tanık oldu. Ayrıca Holitech’in Hindistan’a yönelik planlarının, Hindistan’da elektronik üretim endüstrisi için yeni bir evrim aşamasını müjdeleyeceğini düşünüyoruz ” dedi.