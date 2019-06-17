Huawei, 5G çekirdek ağı Küresel Zirve Ödülünü kazandı

Huawei’nin 5G akıllı ve basitleştirilmiş çekirdek ağ çözümü, Londra‘daki 5G Dünya Zirvesi 2019’da “En İyi 5G Çekirdek Ağ Teknolojisi” Ödülünü kazandı.

Huawei’nin 5G akıllı ve basitleştirilmiş çekirdek ağı, üç katmanlı ayrıştırma, durumsuz tasarım, çapraz DC dağıtımı, mikro hizmetler ve A / B testi gibi tüm bulut tabanlı anahtar teknolojileri destekliyor.

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5G çekirdek ağı, her yerde bağlantı kurmak ve ağ kaynaklarını zamanlamak için kullanılan merkezdir. İnsanlara ek olarak işleri birbirine bağlar ve farklılaştırılmış ve deterministtik ağ hizmeti yetenekleri sağlar. Bu, 5G’nin endüstriyel İnternet ve endüstri dijitalleşmesine daha iyi hizmet etmesini sağlar.

Bu ağ, endüstrideki 2G / 3G / 4G / 5G NSA / 5G SA derin entegrasyonunu destekleyen ilk çekirdek ağ olup, transfer ayrımına sahip dağınık bir mimariye dayanmaktadır. İsteğe bağlı olarak heterojen bir zamanlama yapan tek elden kullanıcı tarafı tak ve çalıştır özelliğini destekler. Ayrıca, üçüncü taraf uygulamalarla hızlı entegrasyon için kenar hesaplamayı sağlar.

Huawei’nin bulut çekirdek ağ ürün yöneticisi: “Bu ödülü kazandığımız için onur duyuyoruz. Huawei, 5G teknolojisinde endüstri lideri uzmanlığı kazanmak için 5G çekirdek ağ Ar-Ge’ye sürekli yatırım yaptı. Dikey sektörlerde 5G uygulamaları geliştirmek için taşıyıcılar ve endüstri ortakları ile işbirliği yapıyoruz” dedi.

Haziran 2019 itibariyle, Huawei’nin dünya çapında 46 ticari 5G sözleşme aldığını ve akıllı şebeke, VR / AR, araç ağı ve akıllı üretim alanlarında bir dizi sektörler arası işbirliği gerçekleştirdiğini resmen açıkladı. Ek olarak, bir patent analiz firması IPLytics, Mart 2019 itibariyle, Çinli üreticilerin 5G alanındaki “standart temel patent (SEP)” için patent başvurusunun dünya genelinde %34 olduğunu açıkladı. Ayırca Huawei, dünyada 1554 “standart temel patentler” ile ilk sırada yer aldı.