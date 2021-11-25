Xiaomi 2021 3.Çeyrekte Gelir ve Kâr Artışı Açıkladı

Merkezinde Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu ile birbirine bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlar bulunan bir tüketici elektroniği ve akıllı üretim şirketi olan Xiaomi, 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren 2021 yılının ilk üç ve altı ayını içeren denetlenmemiş konsolide sonuçlarını açıkladı.

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2021 yılının üçüncü çeyreğinde Xiaomi’nin toplam geliri, bir önceki yıla göre %8,2 artarak 78,1 milyar RMB‘ye ulaştı. Düzeltilmiş net kâr ise bir önceki yıla göre %87,4 artarak 5,2 milyar RMB oldu. Üçüncü çeyrekte Çin’deki teknoloji sektörüne yönelik küresel makro ortamı ve piyasa duyarlılığından etkilenen Xiaomi’nin cari dönemde gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarar üzerinden ölçülen uzun vadeli yatırımları, şirketin net kârı üzerinde önemli bir etkisi olan gerçekleşmemiş mali kayıplara neden oldu. Bu duruma rağmen Xiaomi’nin temel ticari karlılığı büyümesini sürdürdü. Xiaomi, her ikisi de istikrarlı büyümesini sürdüren toplam gelir ve düzeltilmiş net kâr ile mükemmel bir iş modeli ve operasyon sergiledi.

Diğer taraftan Xiaomi’nin dünya genelinde 30 günlük MIUI aktif kullanıcı sayısı 22 Kasım 2021 itibarıyla 500 milyonu aşarak Xiaomi’nin “Smartphone x AIoT” stratejisi açısından önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

2021 Yılının Üçüncü Çeyreğinde Öne Çıkan Rakamlar:

Toplam gelir, yıllık %8,8 artışla 78,06 milyar RMB ’ye ulaştı.

’ye ulaştı. Brüt kâr, yıllık %40,6 artışla 14,29 milyar RMB oldu.

oldu. IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık %254 artışla 5,18 milyar RMB’ye yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Xiaomi Corporation sözcüsü şunları söyledi: “2021’in üçüncü çeyreğinde “Smartphone x AIoT” stratejimizi güçlendirmeye ve premium akıllı telefon pazarında ilerlememizi sürdürüyoruz. Akıllı telefon satışları açısından 11 ülke ve bölgede 1. sırada yer aldık. Premium pazarındaki rekabet gücümüzü daha da artırmak için ürün ve teknolojilerde inovasyonlara ve geliştirmelere devam ettik. İnternet hizmetlerinden elde ettiğimiz gelir son üç ayda yeni bir zirveye ulaştı. Ürünlerimizin temel rekabet gücünü destekleyen araştırma ve geliştirme faaliyetlerimize yatırım yapma kararlılığımızı devam ettiriyoruz.”

11 ülke ve bölgede akıllı telefon satışlarıyla yurtdışından elde edilen gelir arttı

Xiaomi’nin Çin dışındaki pazarlardan elde ettiği gelir, 2021’in üçüncü çeyreğinde 40,9 milyar RMB‘ye ulaştı ve toplam gelirin %52,4’ünü oluşturdu. Ana bileşen tedarikinde dünya genelinde yaşanan sıkıntılara rağmen şirket, küresel pazar kaynak tahsisini optimize ederek ve kanallarını yerel pazar koşullarına göre güçlendirerek pazardaki konumunu sağlamlaştırmış. Canalys’e göre Xiaomi, üçüncü çeyrekte akıllı telefon satışlarında 11 ülke ve bölgede 1 numara olurken dünya genelinde 59 ülke ve bölgede ilk beş arasında yer aldı.

Xiaomi, premium pazardaki gelişmeler sonucunda üçüncü çeyrekteki telefon satışlarında 3. sırada yer aldı

Üçüncü çeyrekte, ana bileşenlerin tedarikinde yaşanan sıkıntılara rağmen grubun dünya genelinde akıllı telefon satışları 43,9 milyona ulaştı. Canalys’e göre grup, üçüncü çeyrekte akıllı telefon satışlarındaki %13,5 pazar payıyla 3. sırada yer aldı. Grubun akıllı telefon satışlarından elde ettiği gelir, bir önceki yıla göre %4,4 arttı ve %12,8 brüt kar marjı ile 47,8 milyar RMB’ye ulaştı. Kullanıcı segmentasyonu stratejisi ve yeni ürünler sayesinde grup kullanıcı tabanını da genişletti. Bu yıl piyasaya sunulan yeni akıllı telefonların yarısından fazlasını yeni Xiaomi kullanıcıları satın aldı.

Xiaomi Smartphone x AIoT stratejisi devam ediyor, perakende pazarındaki büyüme çabaları hızlandı

Xiaomi’nin IoT ve yaşam tarzı ürünleri segmentinden elde ettiği gelir, 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %15,5 artarak 20,9 milyar RMB oldu. Grubun Çin dışında IoT ve yaşam tarzı ürünlerinden elde ettiği gelir, yeni bir rekora ulaştı. Üçüncü çeyrekte, dünya genelinde TV satışlarında yaşanan yıldan yıla düşüşe rağmen, Xiaomi’nin dünya genelinde akıllı TV satışlarından elde ettiği gelir %19,5 artarak 3 milyona ulaştı. All View Cloud’a (“AVC”) göre üçüncü çeyrekte şirket, Çin’deki TV satışlarında arka arkaya 11 çeyrektir 1. sırada, küresel olarak ise ilk beş arasında yer almaya devam etti.