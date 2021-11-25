Akıllı Telefon Pazarı, Kayıtların En İyi 3. Çeyreğini Yaşıyor.

Counterpoint’in Market Monitor hizmetinin en son yaptığı araştırmaya göre, MEA (Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki akıllı telefon gönderileri 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %1 ve çeyrekte %7,5 arttığını duyurdu. Talebin azalmasına ve devam eden küresel bileşen kıtlığın söz konusu olmasına rağmen, akıllı telefon pazarı dijital hizmetler, bağlantı ve mobil para her zamankinden daha önemli hale geliyor ve güçlenmeye devam ediyor.

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Pazar dinamikleri hakkında konuşma yapan Kıdemli Araştırma Analisti Yang Wang , “MEA akıllı telefon pazarı yükselmeye devam ediyor. Yeniden açılışla ilgili ticaretin geçişinden sonra, tüketici algısında mobil internete yönelik gerçek bir olumlu değişim, akıllı telefon talebinin ana katalizörü oldu. Pazar rekor düzeydeki en iyi 3. çeyreğe doğru ilerlerken, büyük oyuncular ve tüketiciler için seçenekler arasında her zamankinden daha fazla rekabet vardı.”

OEM dinamikleri hakkında konuşan Wang, “MEA akıllı telefon pazarındaki ana OEM’ler arasında, Samsung ve Xiaomi hariç, YY kazançları kaydetti. Ürün mevcudiyeti sorunları çoğunlukla çözüldüğü için Samsung , ikinci çeyreğin en düşük seviyelerinden toparlandı. Samsung’un yoğun 4. çeyrek alışveriş sezonuna girerken MEA akıllı telefon masasının tepesindeki konumunu daha da güçlendirmesini bekliyoruz.”

TECNO , itel ve Infinix , pandemi sürecinden bu yana büyük kazanan şirketler arasına girdi. Şirket, Afrika’daki güçlü satışlar ve diğer bölgelerdeki başarılı girişimleri sayesinde pazar payını 2020’nin üçüncü çeyreğinde %19’dan 2021’in üçüncü çeyreğinde %30,5’e çıkarmayı başardı. TECNO, düşük orta segmentte liderliğini güçlendirmeye devam ederken, genişleyen ürün portföyü daha fazla segmente girmeyi başardığı için özellikle son çeyrekte adını duyurdu ve başarılı oldu.”

Geçen yıl muazzam bir büyüme kaydeden Xiaomi , ciddi bileşen sıkıntısı ve envanter yönetimi sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı için üçüncü çeyrekte sert bir düşüş yaşadı.”

Genel hatlarıyla tabloları ve değerlendirmeleri incelediğimizde;