2026 yılı teknoloji dünyası ve kullanıcı bütçeleri için pek de iç açıcı bir başlangıç sunmuyor. Özellikle küresel ölçekte yaşanan RAM tedarik sorunları, akıllı telefon dünyasının en güçlü oyuncularından biri olan Galaxy S26 modelini doğrudan etkiliyor. Peki, Samsung’un yeni gözdesi Galaxy S26 gerçekten ödenen paranın hakkını verebilecek mi?

Galaxy S26 serisi için maliyet çıkmazı

Dünya genelinde bellek üretimindeki daralma, pek çok teknolojik cihazın fiyat etiketini yukarı çekiyor. Son raporlar, Samsung’un bellek birimiyle yaptığı anlaşmaların değişmesi nedeniyle Galaxy S26 serisi üretim maliyetlerinin arttığını gösteriyor. Şirketin artık kendi bünyesindeki birimlerle de rekabetçi bir piyasa üzerinden pazarlık yapması gerekiyor.

Bölgesel bazda beklenen fiyat artışları, kullanıcılar arasında ciddi bir hoşnutsuzluk yaratma potansiyeli taşıyor. Örneğin Güney Kore’de 256 GB model için yaklaşık 60 dolarlık bir zam gündemdeyken, ABD pazarında fiyatların rekabet uğruna sabit tutulabileceği iddia ediliyor. Bu durum Galaxy S26 kullanıcıları arasında adaletsiz bir fiyatlandırma algısı oluşturuyor.

Kullanıcılar genellikle fiyat artışlarını kabul edebilir, ancak bunun karşılığında somut bir yenilik beklerler. Samsung S26 için sızan bilgiler, kamera sensörlerinden ekran özelliklerine kadar pek çok donanım kaleminde önceki modellerle benzer bir yapı sunulacağını işaret ediyor. Bu durum, yeni cihazı bir teknolojik sıçramadan ziyade zorunlu bir güncellenme gibi gösteriyor.

Donanım tarafındaki durgunluk tepki çekiyor

Donanım tarafında radikal değişikliklerin olmaması, Samsung’un muhafazakar stratejisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Galaxy S26 serisi modellerinde 65W hızlı şarj desteği ve yeni nesil ekran panelleri gibi iyileştirmeler yer alsa da, rakiplerin sunduğu devasa batarya kapasiteleri yanında bu adımlar oldukça mütevazı kalıyor.

İşlemci tarafında ise tanıdık bir tartışma yeniden alevleniyor. Bazı pazarlarda 2nm mimarisine sahip Exynos 2600 kullanılacak olması, Snapdragon işlemcili modellerle arasındaki performans farkı konusundaki endişeleri tetikliyor. Galaxy S26 kullanıcıları, daha yüksek bir bedel ödeyerek neden farklı işlemcilerle karşılaştıklarını sorguluyor.

Samsung son yıllarda tüm enerjisini Galaxy AI yazılım özelliklerine harcıyor. Ancak bu yapay zeka yeteneklerinin eski modellere de bir güncelleme ile sunuluyor olması, yeni bir Samsung S26 satın alma motivasyonunu zayıflatıyor. Donanım tarafındaki durgunluk, yazılımın gölgesinde kalmaya devam ediyor.

