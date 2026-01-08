Amerika’nın teknoloji merkezi Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026 fuarında bu kez ASUS ROG standında en yeni oyuncu ürünlerini yakından inceliyoruz! Videoda, ASUS’un oyun dünyasına yön veren en yeni ROG oyuncu bilgisayarları, yüksek performanslı donanımları ve dikkat çeken tasarımları tüm detaylarıyla karşımızda.

Yeni nesil ROG masaüstü ve dizüstü oyuncu sistemleri, gelişmiş soğutma çözümleri, RGB detayları ve e-spor odaklı donanımlar fuar alanındaki ilk izlenimlerimizle bu videoda yer alıyor. Eğer en güncel ROG ürünlerini ve ASUS’un oyuncular için sunduğu yenilikleri merak ediyorsanız, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İyi seyirler!

