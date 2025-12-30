Xiaomi’nin en tepe telefonu olan Xiaomi 17 Ultra, Leica işbirliğinde özel bir telefon çıkarttı. Xiaomi ve Leica işbirliğinde hazırlanan bu telefona da Xiaomi 17 Ultra by Leica verildi. Leica için de çok özel olan bu telefonda, kamera adası etrafında döner bir yapı bulunuyor. Telefon, bu yapı sayesinde zoom, pozlama, odaklama gibi işlevler kazanıyor.

Xiaomi 17 Ultra by Leica, kendisine özel olan bir kutuyla geliyor. Kutu içerisinden telefonun kendisi, şarj aleti, özel örgülü şarj ve data kablosu, özel kılıfı, lens kapağı, kamera temizleme bezi ve kol askısı bulunuyor.

Xiaomi 17 Ultra by Leica Teknik Özellikleri:

Tasarım: 162,9 x 77,6 x 8,29 mm, 229 gram

Ekran: 6.9″ 2608 x 1200 piksel 120Hz, 3.500 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM/Depolama: 16GB / 512GB

Kamera: 50MP + 200MP + 50MP / 50MP Ön Kamera

Batarya: 6800 mAh

Şarj: 90W

Bağlantı: Wi-Fi 7 / BT 5.4, 5G, NFC USB 3.2 Gen 2

Fiyat: 16+512: 8000 yuan / 16+1TB: 9000 yuan

Peki siz Xiaomi 17 Ultra by Leica hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Xiaomi #Xiaomi17Ultra #unboxing