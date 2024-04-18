Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi’nde Xiaomi 14 serisini tanıtmıştı. Bu seri markanın 2024 yılı amiral gemilerini içeriyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi olacak olan Xiaomi 15 serisi üzerinde çalışıyor. Xiaomi 15 serisi işlemcisi sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi 15 serisi işlemcisi ne olacak?

Xiaomi 15 serisi işlemcisi Digital Chat Station tarafından sızdırıldı. Xiaomi 14 serisinde 2024 yılının amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 kullanılmıştı. Xiaomi 15 serisi işlemcisi tarafında ise 2025 yılının amiral gemisi işlemcisi olacak olan Snapdragon 8 Gen 4 kullanılacak.

Bir önceki nesil: Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 522 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

14 Ultra kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPPDDR5x RAM ve 256 GB / 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 5300 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

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14 Ultra da Leica imzalı dörtlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera OIS destekli ve 50 MP çözünürlükte. Bu ana kamerada Sony Lytia LYT900 kamera sensörü ve Leica SUMMILUX kamera lensi bulunuyor. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 12 mm ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 120 mm periscope kamera ve 50 MP çözünürlükte Sony IMX858 sensörlü ve Leica SUMMILUX lensli 75 mm telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.