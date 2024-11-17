Xiaomi 15 Pro, en iyi amiral gemisi akıllı telefonlar arasında gerçekleştirilen kapsamlı bir pil ömrü testinde rakiplerini geride bırakarak liderliğini ilan etti. Testte yer alan diğer modeller arasında Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12 ve iPhone 16 Pro Max bulunuyordu. Ancak Xiaomi 15 Pro, güçlü bataryası ve verimli işlemcisiyle dikkat çekti.

İçindekiler Xiaomi 15 Pro Pil Testinde Zirveye Yerleşti

Xiaomi 15 Pro Pil Testinde Zirveye Yerleşti

Xiaomi 15 Pro batarya testinde Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12 ve iPhone 16 Pro Max gibi rakiplerini tokatladı. Cihazın bu etkileyici başarısının arkasında iki ana unsur yatıyor: büyük bir 6100 mAh batarya kapasitesi ve enerji verimliliğiyle öne çıkan Snapdragon 8 Elite yonga seti.

Bu kombinasyon, cihazın hem uzun süre dayanmasını hem de ısınma gibi sorunları en aza indirmesini sağladı. Test senaryolarında oyun oynama, video izleme ve internette gezinme gibi gerçek hayattaki kullanım alışkanlıkları simüle edildi.

Test sırasında, Google Pixel 9 Pro XL en zayıf performansı sergileyerek sadece 9 saat 59 dakika dayanabildi. Bunun yanında, cihazın 42,4°C’ye ulaşan sıcaklığı, termal stres belirtileri gösterdi. Samsung Galaxy S24 Ultra ise 10 saat 23 dakika kullanım süresiyle bir üst sırada yer alsa da, 50,4°C gibi yüksek bir sıcaklığa ulaştı. Bu durum cihazda potansiyel aşırı ısınma sorunlarına işaret ediyor.

OnePlus 12, testte 10 saat 46 dakikalık bir pil ömrüyle üçüncü sırayı aldı. Cihazın maksimum sıcaklığı 43,6°C olarak kaydedildi. iPhone 16 Pro Max ise 11 saat 16 dakika ile ikinci sırada yer aldı ancak sıcaklık açısından Samsung ile benzer bir şekilde 50°C’ye ulaştı. Bu modellerle kıyaslandığında, Xiaomi 15 Pro tam 12 saat 23 dakikalık pil ömrü ve sadece 43,8°C’lik maksimum sıcaklık ile dengeli ve üstün bir performans sundu.

Xiaomi 15 Pro‘nun bu etkileyici sonuçları, sadece teknik özelliklerle değil, aynı zamanda cihazın enerji yönetimi optimizasyonlarıyla da mümkün oldu. Hem büyük batarya kapasitesi hem de verimli işlemcisi sayesinde cihaz, yoğun kullanımda bile kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor.

2024 yılının en dikkat çeken amiral gemilerinden biri olarak konumlanan Xiaomi 15 Pro, özellikle uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek haline geldi. Xiaomi, bu modeliyle pil performansı konusunda çıtayı yükseltirken, gelecekteki cihazlar için yeni bir standart belirliyor. Bakalım cihaz Türkiye’ye geldiğinde (eğer gelirse) nasıl bir performans gösterecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!