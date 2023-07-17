Xiaomi bir süredir amiral gemisi kanadında akıllı telefonlar üretiyor. Bu bağlamda Xiaomi 12, Xiaomi 13 gibi serilere sahip olan marka şimdi de Xiaomi 14 serisi üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı yapılmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 14’ün kamera özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

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Digital Chat Station kaynaklı bilgiye göre Xiaomi 14 önceki nesilden daha büyük bir 50 MP çözünürlüğünde kamera lensine sahip olacak. Bu kamera lensinin 1/1,28” büyüklüğünde olacağı da söyleniyor. Digital Chat Station, kamera haricinde Xiaomi 14’ün depolama özellikleri hakkında da bilgi veriyor. Bilgiye göre Xiaomi 14, 512 GB ve 1 TB dahili depolama seçeneklerine sahip olacak.

Bir Önceki Nesil: Xiaomi 13 Bir Önceki Nesil: Xiaomi 13

6.36 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU Sekiz

128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPPDDR5x RAM

1/ 1.49′′ Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 ° ultra geniş açılı lens, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 10MP 3.2X telefoto kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj ile 4500mAh (Tipik) pil