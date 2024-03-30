Google, 2021 yılında tanıttığı Material You tasarım dilini Android 12 sürümünde kullanıcılarla buluşturmuştu. Ancak, şirketin yeni odaklandığı nokta, Android 15 kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyan bir yenilik getirmek. Bu yenilik, ses paneli kullanıcı arayüzünde gerçekleştirilecek. İşte o çok konuşulacak Android 15 özelliği.

Google, Android 15 Sürümünde Yenilenmiş Ses Paneli Kullanıcı Arayüzü Getiriyor

Geleneksel ses panelinde her bir ses akışı için beş farklı kaydırıcı bulunuyordu: medya, arama, zil, bildirim ve alarm ses kontrolü. Ancak, Google’ın planlarına göre, Android 15 ile birlikte kullanıcılar yeni bir ses paneli tasarımıyla karşılaşacaklar. Bu yeni tasarım, daha kalın, hap şeklinde kaydırıcılara sahip olacak ve ses kontrolünü daha kullanıcı dostu hale getirecek.

Yeni tasarımın en dikkat çekici özelliği, akış adı metniyle birlikte kaydırıcının hareket etmesi. Bu sayede, ses seviyesini ayarlarken akış adını her zaman görebilecek ve istediğiniz akışı daha kolay bir şekilde kontrol edebileceksiniz. Yani farklı ses tipleri için farklı ses seviyeleri ayarlamak çok daha kolay olacak.

Bununla birlikte, Google, ses panelinde uzamsal ses ve “gürültü kontrolü” gibi ek kontroller de sunmayı planlıyor. Ancak, bu kontrollerin test sırasında henüz görünmediği belirtiliyor. Bu, Android kullanıcılarının ses deneyimini daha da zenginleştirecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni ses paneli tasarımı ayrıca katlanabilir bir yapıya sahip olacak. Etkin medya oynatma olduğunda, panel varsayılan olarak daraltılacak ve kullanıcının daha fazla alan kazanmasını sağlayacak. Ayrıca, ses ve titreşim başlığı yerine kalıcı bir medya çıkışı kısayolu gelecek. Bu kısayol, kullanıcıya hangi ses cihazının oynatmayı yönettiğini göstermek için kullanılacak.

Google’ın bu güncellemesi, Android 15’in geliştirici önizlemesinde henüz varsayılan olarak etkin değil, ancak ilerleyen süreçte beta sürümünde kullanıma sunulması bekleniyor. Bu, Android kullanıcılarının ses kontrolü konusunda daha fazla seçenek ve kullanım kolaylığına sahip olacakları anlamına geliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni güncellemedeki bu görsel yeniliği beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!