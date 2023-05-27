Xiaomi geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Xiaomi 13 serisini tanıtmıştı. Seride; Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro olmak üzere toplamda üç akıllı telefon bulunuyordu. Bir süredir Xiaomi’nin Xiaomi 14 serisi üzerinde çalıştığı raporlanıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 14 Pro’nun tasarım detayları sızdırıldı.

Twitter üzerinden Ice Universe tarafından paylaşılan görseli aşağıda görüyorsunuz. Görsele göre Xiaomi 14 Pro oldukça ince çerçeveler ile birlikte gelecek. Ekranın üst orta kısmında ise bir adet ön kamera bulunacak.

Söylentilere göre Xiaomi 14 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Batarya tarafında ise akıllı telefonun 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacağı söyleniyor. Bu batarya 90W veya 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Bir Önceki Nesil: Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 521 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise OLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 13 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM ve 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4820 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında aynı Xiaomi 13’te olduğu gibi Xiaomi 13 Pro da üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 50 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Xiaomi devamlı olarak yeni atılımlar yapıyor. Bakalım akıllı telefon pazarındaki rakipleri olan Oppo, Vivo, Realme, Samsung gibi markalar bu durum karşısında ne yapacak?