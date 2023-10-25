Qualcomm, 2023 Snapdragon Zirvesi’nde Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini tanıttı. Etkinlik sırasında Xiaomi Grup Başkanı ve Uluslararası Departman Başkanı Lu Weibing, gerçek Xiaomi 14 serisi cihazını sergileyerek tasarımını gözler önüne serdi. Ayrıca, Xiaomi 14’ün ekran özelliklerini vurgulayan birkaç poster de paylaşıldı.

Xiaomi 14 ekran özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro aynı tasarım anlayışını paylaşıyor ve standart model, daha büyük Pro versiyonunun kompakt bir versiyonu olarak sunuluyor. Xiaomi 14 serisi tasarımında, önceki serilerdeki kavisli kenarlı ekranın yerine düz bir ekran tercih ediliyor. Telefonun arka cam kenarları daha belirgin bir eğriliğe sahip, bu da genel kullanım deneyimini artırıyor ve rahat bir tutuş sağlıyor.

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Xiaomi’nin yeni canavarı, dört farklı renk seçeneği sunacak: siyah, beyaz, yeşil ve pembe. Pro varyantı ise pembe dışında üç farklı renkte sunulacak. Her iki akıllı telefon da yarın (26 Ekim) piyasaya sürülecek ve dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip telefonları olacak. Ayrıca, 14 serisi, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği ve Android 14’ün üzerine entegre edilecek olan HyperOS işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonlar olacak.

Xiaomi 14, Xiaomi ve TCL işbirliğinin bir ürünü olan Huaxing C8 ekranıyla donatılacak. Xiaomi 14’ün 6,36 inçlik ekranı 1,5K çözünürlük sunacak, 1Hz ile 120Hz arasında değişen LPTO uyarlamalı yenileme hızı destekleyecek ve 3.000 nit parlaklık seviyesine ulaşacak. Bu ekran özellikleri özellikle enerji verimliliğini artırarak önceki nesile göre yüzde 17 daha az güç tüketiyor.