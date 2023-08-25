Xiaomi 13T modelinin teknik özellikleri resmi olarak açıklandıktan sonra, telefon bugün bir YouTuber’ın kutu açılış videosunda ortaya çıktı. Bu yeni model, 13T Pro ile benzer özelliklere sahip olmakla birlikte bazı farklılıklar da sunuyor. İlk olarak, her iki modelde de 6,67 inç büyüklüğünde 144Hz yenileme hızına sahip 1,5K AMOLED ekran yer alıyor.

Kamera kurulumu da benzer olsa da, 13T modelinde Leica optiklerinin kullanıldığı belirtilmiş. Ayrıca, her iki model de IP68 derecesiyle su ve toza karşı dayanıklılık sunarken, 5000mAh pil kapasitesi de her iki modelde de aynı.

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Ancak, belirgin farklar da bulunuyor. Xiaomi 13T modeli, Dimensity 9200+’nın yerine, daha önce Çin’de Redmi Note 12T Pro ve Xiaomi Civi 3 modellerinde gördüğümüz Dimensity 8200-Ultra işlemciyle güçlendirilmiş. Bu değişiklik aynı zamanda şarj hızını da etkiliyor; 13T modelinin şarj hızı, 67W olarak belirtilirken, 13T Pro modelinde bu hız 120W’a kadar çıkabiliyor.

İçindekiler Xiaomi 13T özellikleri

Xiaomi 13T özellikleri

6,67 inç büyüklüğünde 2712 x 1220 piksel çözünürlüğünde 144 hz tazelemeli AMOLED ekran

3,1 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 8200-Ultra 4nm işlemci

Mali-G610 MC6 GPU

12 GB LPDDR5 RAM

256 GB (UFS 3.1) depolama

50MP arka kamera, 1/ 1.28″ Sony IMX707 sensörlü, f/1.9 diyafram açıklığı, OIS, LED flaş, 13MP Omnivision OV13B10 ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, 50MP Omnivision OV50D 2x telefoto kamera

Sony IMX596 sensörlü 20 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Çift hoparlör, Dolby Atmos

Toza ve suya dayanıklı (IP68)

5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (2,4 + 5 GHz), 2×2 MIMO’yu destekler, Bluetooth 5.3, Beidou | GPS (L1+L5) |GLONASS | QZSS (L1+L5), NFC

67W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya