Xiaomi’nin yeni 13T serisi, resmi tanıtım öncesinde tasarım detaylarıyla beraber karşımıza çıktı. Tanıtıma günler kala sayısız sızıntı ile karşımıza çıkan serinin temel modeli olan Xiaomi 13T, şimdi de yüksek çözünürlüklü görselleriyle karşımızda! Xiaomi’nin yeni amiral gemisi katili çok iştah açıcı görünüyor!

Xiaomi 13T Tasarımıyla Dikkat Çekiyor!



Ortaya çıkan görsellere bakılırsa, iki modeli birbirinden ayırt etmek oldukça zor olacak. Bununla birlikte ikilinin birkaç ay önce Çin pazarında satışa çıkan Redmi K60 Ultra ile benzer bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Arkada dikkat çeken bir Leica detayı var. Bu da Xiaomi 13T’nin Leica destekli kameralarla bizleri karşılayacağını gösteriyor.

Cihaz bebek mavisi ve siyah renkleriyle bizi karşılıyor. İki renk de doğrusunu söylemek gerekirse oldukça şık görünüyor. Artık markaların daha renkli modeller çıkarması gerektiğini düşünüyoruz. Xiaomi de buna öncülük ediyor. Siyah model düz bir arka kapağa sahipken, mavi modelin deri dokulu bir arkaya sahip olduğunu görüyoruz.

Xiaomi, bu yeni serinin üst düzey yazılım desteği alacağını da doğruladı. Bu, kullanıcılara 4 işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl boyunca güvenlik yamaları sağlayacak. Bu güncelleme sözü, Xiaomi’nin rakip markalarla aynı seviyede bir yazılım desteği sunacağının bir göstergesi.

Sızdırılan bilgilere göre, her iki cihaz da 6.67 inç boyutunda 144Hz AMOLED ekran, 50MP ana kamera, 50MP telefoto kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 20MP selfie kamerası gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca her iki telefon da 5.000mAh bataryayla güçlendirilecek. Pro modeli daha hızlı Dimensity 9200+ yonga seti ve 120W hızlı şarj özelliği sunarken, standart modelde Dimensity 8200-Ultra yonga seti ve 67W hızlı şarj özelliği bulunacak.

Xiaomi 13T serisinin resmi tanıtımı için 26 Eylül tarihi açıklanmıştı. Önümüzdeki hafta Salı günü gerçekleşecek bu etkinliği bizler de takip ediyor olacağız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13T’lerin fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!