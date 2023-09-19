Samsung’un yeni Fan Edition (FE) cihazlarıyla ilgili internette dolaşan söylentiler, sonunda somut bir şekil almaya başlıyor gibi görünüyor. Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Buds FE ve Galaxy S23 FE’nin tek bir etkinlikte tanıtılacağına dair işaretler gösteriyor. Tanıtımın yıldızı olması beklenen Galaxy S23 FE ise geçtiğimiz gün her açıdan görüntülendi! İşte bir türlü gelemeyen yakışıklı!

Samsung Galaxy S23 FE Sürekli Yolda! Bir Türlü Gelemiyor!

Geçtiğimiz Ocak ayında piyasaya sürülen Galaxy S21 FE’nin ardından, Samsung’un S22 FE modelini atladığını gördük. Ancak şimdi, yaklaşan Samsung Galaxy S23 FE, ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından paylaşılan kısa bir video ile görüntülendi.

Kısa klip, Samsung Galaxy S23 FE’nin dört bir yanını 360 derece gösteriyor. Cihazın tasarımı, daha önce sızdırılan görsellere benzeyen, dikdörtgen bir şekle sahip olduğunu gösteriyor. Sağ tarafta güç ve ses düğmeleri bulunurken, sol tarafta SIM tepsisi yuvası görülüyor. Cihazın arka panelinde ise üç kamera sensörü ve bir LED flaş yer alıyor. Telefonun ön yüzünde ise merkeze yerleştirilmiş bir çentiğe sahip ekran bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bir poster, Samsung Galaxy S23 FE’nin renk seçeneklerini de açığa çıkardı. İnci beyazı, siyah grafit, mor lavanta ve zeytin renk seçenekleriyle sunulacak olan telefon, estetik açıdan da dikkat çekiyor.

Sızıntılara göre, Samsung Galaxy S23 FE, pazara bağlı olarak gücünü Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2200 işlemcisinden alacak. Ayrıca, 4.500mAh pil kapasitesi ve 25W şarj desteği ile donatılması bekleniyor. Kameralar konusundaki söylentilere göre, telefonun ana kamerası 50MP, telefoto lensi 12MP ve ultra geniş açılı kamerası ise 8MP çözünürlüğünde olacak. Ayrıca, Galaxy S23 FE’nin 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunması bekleniyor.

Samsung Galaxy S23 FE’nin resmi tanıtımı için daha fazla bilgiyi beklerken, bu yeni modelin geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından merakla bekleniyor olması şaşırtıcı değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!