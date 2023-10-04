Bu videoda Avrupa’da ve Türkiye’de de tanıtılan Xiaomi 13T serisinin baz versiyonu Xiaomi 13T’nin işlemcisi Dimensity 8200-Ultra’yı PUBG Mobile ve Genshin Impact oynayarak zorluyoruz. PUBG’de 90fps ve Genshin Impact’te 60fps sabit verebilen telefonun aynı zamanda sıcaklık değerlerini ve bataryadaki kayıplarına da göz atıyoruz.

Sizce Xiaomi 13T oyun anlamında başarılı bir telefon olmuş mu? Alınan değerler sizi memnun etti mi? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Xiaomi #Xiaomi13T #Xiaomi13TSeries