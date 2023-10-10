Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Xiaomi 13T ile devam ediyor. Özellikle yeni Leica lensleri ile gelen Xiaomi’nin kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en yeni telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

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50 MP ana kamerası ve 50 MP telefoto lensi, ve 12 MP geniş açı lensi ile gelen 13T, aldığı 121 puan ile 61. sıradan listeye giriş yaptı. 121 fotoğraf ve 132 video puanı ile şaşırtan cihaz, Xiaomi Mi 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile benzer puanı almayı başarıyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

İyi seyirler…

Xiaomi 13T kamera özellikleri

Arka kamera

50 MP, f/1,8, 23 mm (ana)

50 MP, f/2,0, 75 mm (telefoto), 3,2x optik zoom

12 MP, f/2,2, 14 mm (geniş açı), 120 derece

Video

8K (24 fps)

4K (60 fps)

Full HD (60 fps)

HDR10

10 bit LOG

Dolby Vision HDR