Bu videoda Xiaomi 13T modelinin kamera performansının nasıl olduğuna yakından bakıyoruz. Leica ile işbirliğinin yeni ürünü olan Xiaomi 13T segmentindeki en iyi kamera olmayı hedefliyor. 50MP OIS destekli ana kamerası, 50MP telefoto kamerası ve 12 MP ultra geniş aç8 kamerası bulunan telefon ön tarafta da 20MP ön kamerası bulunuyor.

Leica lenslerini kullanan Xiaomi 13T’nin yazılımında da Leica dokunuşları yer alıyor. Vibrant ve Otantik modlarıyla renk profilini ayarlayabileceğiniz kamera birçok ayarı da beraberinde sunuyor. Video tarafında ise maksimum 4K 30fps çekebilirken, daha akıcı görüntüler için 1080p 60fps videolar çekebiliyor. Ön taraftaki kamerası ile de 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz.

Peki siz Xiaomi 13T’nin kamera performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentindeki en iyisi mi? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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