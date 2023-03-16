Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan Xiaomi 13 Ultra modelinin küresel pazara geleceği haberleriyle hareketlenen gündem, şimdi de cihazın sertifika belgelerinde ortaya çıkmasıyla beraber karıştı. Görünen o ki, Xiaomi en güçlü şarj teknolojisine amiral gemisinde yer vermeyecek!

90 Watt Kablolu Şarjla Geliyor!

Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi olan Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi Pad 6 tablet ile birlikte 3C sertifikalarında ortaya çıktı. İlk model olan “2304FPN6DC ” model numaralı cihazın Xiaomi 13 Ultra, ikinci model olan “23046RP50C” model numaralı cihazın ise yaklaşmakta olan Xiaomi Pad 6 tablet olduğu söyleniyor.

3C Sertifikası, her iki cihazın da şarj özelliklerini gözler önüne seriyor. Buna göre, Xiaomi 13 Ultra 90W güç kapasitesine sahip olan bir şarj aletiyle beraber gelecek. Xiaomi Pad 6 ise daha önceki sızıntılarda gördüğümüz gibi 67W güç kapasiteli bir şarj aletiyle gelecek.

Önceki nesil modellerle karşılaştırıldığında, Xiaomi 13 Ultra’nın şarj gücü 67W’dan 90W’a yükseltilirken, Xiaomi Pad 6’nın ise 33W’dan 67W’a yükseltildiğini görüyoruz. Xiaomi 13 Ultra’nın 50W kablosuz şarja sahip olacağının söylendiğini de belirtelim.

Her ne kadar 90W kablolu şarj önceki nesile göre bir ilerleme olsa da, Xiaomi’nin bazı orta seviye cihazlarında bile 120W kablolu şarja yer verdiği düşünüldüğünde, 90W gücün nispeten düşük bir güç seviyesi olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, Xiaomi’nin alt markası olan Redmi bile kısa süre önce 300W hızlı şarj ile gövde gösterisi yapmıştı.

Ancak Xiaomi 13 Ultra’nın şarj hızının etkileyici olması için güç tek başına yeterli değil. Firma burada çift hücreli batarya yapısını kullanarak cihazın kısa bir sürede şarj olmasını sağlayabilir. Xiaomi daha önce bu teknolojiyi birçok akıllı telefonunda kullanmıştı.

Son gelen sızıntılara göre, Xiaomi 13 Ultra’da 1 TB dahili depolama birimi seçeneği buluncak. Telefon, Qualcomm’un en yeni ve en güçlü amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 2 ve 120 watt hızlı şarj desteğiyle gelecek. Bellek tarafında da güçlü olması beklenen cihazda 16 GB kapasiteli LPDDR5X belleğe yer verilebilir.

Bunun yanında cihazın kamera konusunda da iddialı olması ve 1 inçlik Sony IMX989 kamera sensörüyle donatılarak Galaxy S23 Ultra gibi kamera konusunda kendini kanıtlamış rakiplerine gözdağı vermesi bekleniyor.

Xiaomi Pad 6’ya gelince, cihazın teknik özellikleriyle ilgili ayrıntılar gizemini koruyor. Ancak söylentiler, Xiaomi hayranlarını sevindirecek şekilde, her iki cihazın da Mayıs 2023’te birlikte piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 90W günümüz için yeterli bir güç mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!