Mi 11 Ultra kullandıktan sonra son Xiaomi Ultra telefonu Xiaomi 13 Ultra’ya geçen Fatih, deneyimlerini HWP ekranlarında aktarıyor. Farklı iPhone telefonlarını da denemiş olsa da MIUI arayüzünü sevdiğini aktaran Fatih Torun’un Xiaoımi 13 Ultra hakkındaki görüşlerini videoda görebilirsiniz.

Eğer siz de Fatih gibi kendi kullandığınız cihaz hakkındaki deneyimlerinizi bizimle ve takipçilerimizle paylaşmak isterseniz https://hwp.com.tr/sizingorusunuz adresindeki formu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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