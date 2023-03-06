Xiaomi 13 ve 13 Pro modellerini geçtiğimiz haftalarda MWC 23 etkinliğinde Avrupa pazarı için tanıtan Xiaomi, şimdilerde kendi ülkesi Çin için yeni bir model üzerinde çalışıyor. Xiaomi 13 Ultra olarak isimlendirilecek olan bu canavar serinin en güçlüsü olacak. Bugün ise yeni canavar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station, bu baharda piyasaya sürülmesi beklenen yaklaşan amiral gemisi telefon Xiaomi 13 Ultra hakkında ayrıntılar yayınladı.

Digital Chat Station’a göre; Xiaomi 13 Ultra eski sürümde 1 TB dahili depolama birimi ile satışa sunulacak. Telefon, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 90 watt şarj desteği ile gelecek. Ancak şimdilik bataryanın kapasitesi bilinmiyor. RAM tarafında ise bir sürpriz olursa 16 GB LPDDR5X RAM‘i görebiliriz.

Son gelen söylentilere göre telefon, 1 inç büyüklüğünde Sony IM989 görüntü sensörü ve Leica görüntü işleme sistemi ile donatılacak. Ayrıca telefonda ultra geniş açılı, 3 katlı ve 5x telefoto lenslerle donatılmış üç Sony IMX858 görüntü sensörüne de sahip olacak.

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Xiaomi 13 Ultra’nın USB 2.0 arayüzünü terk edeceği ve daha modern bir standart arayüzü kullanacağı bildiriliyor. Sadece Çin pazarına özel olarak geliştirilecek olan bu modelin Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. 1.300 dolar seviyesinde bir fiyata sahip olacağı söylenen bu canavar 2023’ün en iyi fotoğraf çeken telefon unvanını Honor’dan bakalım alabilecek mi?