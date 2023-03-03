Akıllı bileklikleriyle giyilebilir teknoloji pazarında önemli bir varlık gösteren Xiaomi cephesinin bir sonraki akıllı bileklik modeli olan Xiaomi Smart Band 8 sertifikasını aldı. Kanlı canlı ortaya çıkan cihazın tasarımında önemli bir değişiklik göze çarpıyor!

Kayış Tasarımı Kökten Değişiyor!

Xiaomi, ilk akıllı bileklik modelinden bu yana bütünleşik bir kayış yapısını kullanıyor. Kayışın ortasına cihazın yerleştiği bu kayış tasarımı firmanın akıllı bileklik modellerinin imzası olmuştu.

Firma, sonunda bu kayış tasarımından vazgeçiyor ve üst seviye akıllı bileklikler ile akıll saatlerde gördüğümüz iki parçalı kayış yapısına geçiyor. Bu yapı ilk defa firmanın en ucuz giyilebilir teknoloji çözümünde kullanılacak.

Xiaomi’nin böylesi bir değişiklik yapmasının tek nedeni, saatin daha çeşitli kişiselleştirme özellikleri sunması olabilir. Örnek vermek gerekirse, bir kayışı siyah seçerken, diğerini sarı seçebilir ve şık bir renk kombinasyonu oluşturabilirsiniz. Daha önceki modellere bütün kayış tek bir renge sahip olabiliyordu.

Cihazın ekran tasarımının ise büyük ölçüde aynı kaldığı görülüyor. Kare bir yapıya kıyasla, ince ve uzun bir oval yapıya sahip olduğu görünen Xiaomi Smart Band 8’in ekran özellikleri hakkında bir bilgimiz olmasa da yeni ekranın daha parlak olduğu söyleniyor.

M2239B1 adıyla birçok sertifika belgesinde boy gösteren cihazın tanıtım tarihinin yakında olduğu düşünülüyor. İlerleyen tarihlerde cihazın diğer özellikleri hakkında daha çok bilgiye sahip olabiliriz. Ancak cihazda yer alan en büyük yeniliğin değişen kayış tasarımı olması muhtemel.

Öyle ki, akıllı bileklik pazarının diğer bir devi olan Huawei’nin Huawei Band 6 modeli ile Huawei Band 7 modeli arasında kayış renkleri dışında dişe dokunur bir değişiklik bulunmuyordu. Xiaomi de artık akıllı bilekliklerinde tepe noktasına ulaştı diyebiliriz ve firmanın ciddi yenilikler sunabileceği pek bir alan bulunmuyor.

Yine de bunlar sadece tahmin. Xiaomi herkesi şaşırtarak bu modelde yenilikçi donanım özelliklerine yer verebilir. Bizler de Xiaomi Smart Band 8 modelini merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Sizce Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliğindeki kayış tasarımı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!