Xiaomi’nin Mi 13 serisinin resmi lansmanını önümüzdeki hafta yapması bekleniyor ve söylentiler doğru çıkarsa, cihazlar için on farklı renk seçeneği gösterilecek. Bu da Xiaomi 13 telefonlarını dünyanın en geniş renk yelpazesine sahip en üst düzey cihazları haline getirecektir.

Henüz resmi olmayan bilgilere göre, Xiaomi’nin etkinliğinde standart bir Mi 13 ve Mi 13 Pro versiyonunun piyasaya sürülmesi bekleniyor. Farklı renk seçenekleriyle birlikte sızdırılan görüntüler telefonların tasarımını da gösteriyor. GizChina’ya göre, Mi 13 normal düz bir ekrana sahip olacakken, Xiaomi Mi 13 Pro hafif kavisini koruyacak.

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Ayrıca Xiaomi yöneticileri tarafından Çinli sosyal ağ Weibo’da cihazların Ceramic bir varyanta sahip olacağı doğrulandı. Gösterilen bu cihazlardan herhangi birinin bunlardan biri olup olmadığını görüntülerden anlamak zor.

İçindekiler Sızdırılan teknik özellikler ve fiyat

Sızdırılan teknik özellikler ve fiyat

Söylentilere göre Xiaomi Mi 13, Snapdragon 8 Gen 2’nin eşlik ettiği 6,2 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bellek özelliklerini henüz bilinmemektedir, ancak RAM ve yüksek hızlı UFS 4.0 depolama için LPDDR5X teknolojisi vaat ediliyor.

Birkaç gün önce Mi 13’ün fiyatının yeniden artacağı ile ilgili söylentilerde çıktı. Bu doğrudan çeşitli faktörlerle ilgilidir. Bunlar arasında konumlandırma yükseltmeleri, maliyetler, salgın hastalıklar ve döviz kuru dalgalanmaları yer alıyor. Mi 13 serisinin fiyatı yüzde 15-20 oranında artarak 4,500 yuan (629 $) civarına ulaşacak. Pro varyantının ne kadara mal olacağı konusunda herhangi bir bilgi mevcut değil.

Kaynak: GizChina