Xiaomi, Çin’deki ana pazarında Xiaomi 13 serisi olarak bilinen en son amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kesin lansman tarihi henüz bilinmemekle birlikte, önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması bekleniyor.

Lansman öncesinde, yaklaşan Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlarla ilgili bazı önemli ayrıntılar çevrimiçi olarak sızdırıldı ve premium cihazlardan ne beklememiz gerektiğini ortaya çıkardı .

Digital Chat Station’ın son raporu, Xiaomi 13 serisindeki tüm modellerin , 4 nm üretim teknolojisi kullanılarak üretilen yeni duyurulan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından destekleneceğini iddia ediyor.

Ayrıca tüm Xiaomi 13 serisi akıllı telefonların Leica tarafından ayarlanan bir kamera modülü ile donatılacağı söyleniyor. Bu, Xiaomi ve Leica’nın Xiaomi 12S akıllı telefondan sonra ortaklıklarını sürdürdüğü anlamına geliyor.

Yazılım bölümüne gelecek olursak cihazlar, Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak. Bu yeni kullanıcı arayüzünün, yeni bir tasarıma sahip olduğu ve hafif olduğu bildiriliyor. Şirket bu yeni işletim sistemini resmi olarak tanıttığında bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız.

İlginizi çekebilir: MIUI 14 Yeni Tasarım ve Optimizasyonlarla Birlikte Geliyor!

Önceki sızıntıya göre Xiaomi 13 Pro, şirketin Xiaomi 12S Ultra için kullandığı Sony IMX989 ana kamera sensörüyle gelecek. Pro model, Samsung tarafından üretilen 6.7 inç OLED 2K E6 kavisli ekrana sahip olabilir.

Cihazlar resmiyet kazandığında telefonun özelliklerini ve özelliklerini kesin olarak öğreneceğiz. Xiaomi, Xiaomi 13 serisinin lansman tarihini henüz açıklamamış olsa da, telefonların Kasım sonu veya Aralık başında duyurulması bekleniyor.