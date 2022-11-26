Xiaomi 13 ve 13 Pro hakkında son zamanlarda çok fazla sızıntı oluyor. Yaklaşan telefonların önümüzdeki ay piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak şirket, yeni nesil premium serisiyle ilgili herhangi bir ayrıntıyı henüz doğrulamadı. Herhangi bir resmi duyuru öncesinde tanınmış bir Youtuber, yaklaşan Xiaomi 13 serisinin 1 Aralık gibi erken bir tarihte piyasaya sürüleceğini açıkladı. İşte ayrıntılar.

YouTuber Sahil Karoul, uzun süredir konuşulan Xiaomi 13 serisinin 1 Aralık’ta Çin’de piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Karoul ayrıca Xiaomi 13’ün mavi ve kahverengi tonlarında birkaç renderını paylaştı.

https://twitter.com/KaroulSahil/status/1596036670876426242?s=20&t=4z6ZPYPK-_-MDdz_clcBGA

Görüntüler cihazın düz kenarlı ve düz ekranlı olduğunu öne sürüyor. Dört köşeden üçünü kaplayan büyük kare şekilli lenslere sahip güncellenmiş bir kamera adası var. Daha önce sızan görüntüler, Xiaomi 13’ün üstte merkezi olarak yerleştirilmiş bir delikli kamera ile birlikte ince çerçeveli düz bir ön panele sahip olacağını ortaya koymuştu.

Cihaz, yakın zamanda Geekbench web sitesinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 12 GB RAM ile görüldü. Xiaomi 13, tek çekirdekte 1.497 puan ve çok çekirdekli testte 5.089 puan gibi bir puan almayı başardı.

Xiaomi 13’ün 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.2 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. 50MP Sony IMX8 serisi kamera sensörüne sahip olabilir. Cihaz 120W hızlı kablolu şarjı destekleyebilir.

Pro modeli de aynı işlemci ile donatılacak ancak Geekbench’te daha yüksek puan almış durumda. Xiaomi 13 Pro, Geekbench 5’in tek çekirdek testinde 1504 puan, çok çekirdek testinde ise 5342 puan aldı.