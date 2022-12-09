Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, 11 Aralık’taki lansman etkinliği öncesinde Xiaomi 13 Pro Wilderness Green Extreme Paketini duyurdu. Paket, 512 GB depolama alanına sahip akıllı telefonun kendisinden, Xiaomi Buds 4 kulaklıklardan ve Xiaomi Watch S2’den oluşuyor.

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Xiaomi 13 Pro, 512 GB depolama ile birlikte 12 GB RAM ile birlikte geliyor. Paket içerisinde yer alan Xiaomi Watch S2 ayrıca Wilderness Green Deri Kayışı da içeriyor. Xiaomi 13 serisi, aynı zamanda kire karşı dayanıklı olan aşınmaya dayanıklı nano-deriyi kullanan beyaz bir renk seçeneği ve YuanShan Blue’ya da sahip. Genel olarak paketler hem iyi görünüyor hem de iyi hissettiriyor. Xiaomi ayrıca Xiaomi 13 Pro’da yer alan sırlı seramiklerin ve nano-kristal teknolojilerin resimlerini de yayınlıyor.

Xiaomi 13, LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 flash bellek ile Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından destekleniyor. Xiaomi 13 serisindeki modeller, Leica’nın 75 mm büyüklükte, geniş diyafram açıklığına sahip telefoto lens ile donatılmış. Xiaomi 13, 2.5D ön tasarıma ve arkada dört eğimli bir yüzeye sahip. 71.5 mm genişliğe sahip, Lei Jun tutmanın şaşırtıcı derecede rahat olduğunu söylüyor. Ayrıca 4642 milimetre kare VC sıvı soğutma mekanizması ile donatılmış. En üst düzeyde toz geçirmez ve su geçirmez koruma olan IP 68 sertifikası bu cihazda bulunuyor.

11 Aralık’taki Xiaomi 13 serisi ve MIUI 14 yeni ürün lansman etkinliğinde ürünlerin resmi tanıtımı yapılacak. Tanıtıma birkaç gün kala, birinci sınıf Xiaomi 13 serisiyle ilgili beklentiler yüksek. Xiaomi, yeni ürünlerin pazarda büyük bir ilgi görmesini bekliyor. Fiyatlandırma ve küresel kullanılabilirlik bilgileri lansman etkinliğinde sağlanacaktır.