Xiaomi ürün lansman etkinliğini ilk olarak 1 Aralık için planlamıştı. Çin’deki etkinlikler nedeniyle bu planlar iptal edildi, ancak şirket şimdi Xiaomi 13 serisi ve diğer cihazların tanıtılacağı bu etkinlik için yeni bir tarih olan 11 Aralık’ı onayladı.

Xiaomi 13 Series Officially Confirmed to Launch on 11th December China.☑️ Xiaomi 13/13 Pro

MIUI 14

Xiaomi Watch S2

Xiaomi Buds 4

Xiaomi Mini Host

Xiaomi Sound Pro

Xiaomi Router 10000 pic.twitter.com/8pVmgvt7Cy — Ankit (@TechnoAnkit1) December 8, 2022

Xiaomi başlangıçta bir sonraki büyük lansman etkinliğini 1 Aralık için planlamıştı. Orijinal plana göre, şirket bu tarihte Çin’de bir sonraki mobil ürün grubunu piyasaya sürecekti, ancak bu planlar rafa kaldırıldı. Ancak Xiaomi şimdi etkinlik için yeni bir tarihi doğruladı.

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Resmi sayfalarında açıklandığı üzere, Xiaomi’nin bir sonraki ürün lansman etkinliği 11 Aralık için yeniden planlandı. Gösterinin yıldızı elbette şirketin yeni nesil premium telefonları olan Xiaomi 13 serisi olacak. Bu haliyle Çinli şirketin bu etkinlikte Xiaomi 13 ve 13 Pro’yu tanıtması beklenebilir. Xiaomi 13 Ultra ise muhtemelen önümüzdeki yıl gelecek.

Xiaomi ayrıca bugün Weibo sayfasında Xiaomi 13 ve 13 Pro’nun bazı görüntülerini daha yayınladı ve yine standart Xiaomi 13 için iPhone benzeri bir tasarıma sahip. Ancak Xiaomi 13 Pro konik bir kenara sahip. Elbette her iki cihaz da kamera yuvalarında Leica markalarını taşıyor.