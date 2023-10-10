Xiaomi geçtiğimiz günlerde Xiaomi 13T serisini piyasaya sürdü. Bu akıllı telefonların en dikkat çeken yeri kameralarıydı. Çünkü kameralarda Leica ile işbirliği yapılmıştı ve oldukça güzel kameralara sahipti. Fakat geldiğimiz noktada bugün, Leica kameralarının tüm ülkelerde kullanılamadığı keşfedildi. Detaylara bakalım.

Bir kullanıcı Leica kameralarının tüm ülkelerde mevcut olmadığını fark etti. Keşfedilen ülkeler şimdilik Şili ve Nijerya. Ancak ilerleyen zamanlarda başka ülkeler de bu listeye eklenebilir. Leica kamera olmayan Xiaomi 13T’lerde Leica Vibrant ve Leica Authentic gibi Leica kamera yazılımları da olmuyor.

Xiaomi 13T Pro Neler Sunuyor?

Xiaomi 13T Pro 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 2600 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 13T Pro’nun ekranında AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip. Yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefonun tek varyasyonu bulunuyor:

12 GB LPDDR5X RAM + 512 GB UFS 4.0 dahili depolama: 33.599 TL

MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 13T Pro, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX707 ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 13 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 50 mm büyüklüğünde 7 katmanlı Leica Summicron lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.