Xiaomi’nin Avrupa fethi tam gaz devam ediyor. Xiaomi 13 ve 13 Pro’dan sonra firma şimdi de Xiaomi 13 Lite modelini resmi olarak tanıttı ve Avrupa pazarına sunduğunu açıkladı. 500 Euro fiyat etiketine sahip olan bu telefona gelin yakından bir göz atalım.

Telefonda 6.55 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Fiyatı uygun tutabilmek için bu modelde Snapdragon 8 Gen 2 yerine Snapdragon 7 Gen 1 yonga setini görünüyoruz. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelen telefon farkını ön kamerası ile koyuyor. Telefonun ön tarafında 32 Megapiksel+32 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

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Arka bölümde ise bizi 50 Megapiksel ana kamera (Sony IMX766), 20 Megapiksel ultra geniş (Sony IMX376K) ve 2 Megapiksel makro kamera karşılıyor. Bu model de Türkiye pazarına önümüzdeki aylarda resmi olarak giriş yapacak. Bakalım bu uygun fiyatlı canavarın ülkemizdeki fiyatı ne kadar olacak?

İçindekiler Xiaomi 13 Lite özellikleri

Xiaomi 13 Lite özellikleri

6.55 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Çekirdekli Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti

128GB / 256GB depolama alanı

8GB RAM

50 Megapiksel ana kamera (Sony IMX766), 20 Megapiksel ultra geniş (Sony IMX376K) ve 2 Megapiksel makro kamera

32 Megapiksel+32 Megapiksel ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 152.8×71.5×7.98mm (cam) / 8.1mm (deri); Ağırlık: 189g (cam) / 185g (deri)

Toz ve su geçirmez (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarjlı 4500mAh kapasiteli batarya