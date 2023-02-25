Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro geçtiğimiz aylarda Çin’de tanıtılmıştı. Xiaomi’nin yeni yaptığı açıklamasında ise bu cihazları MWC 2023’te 26 Şubat tarihinde tanıtılacak. Bu cihazların yanı sıra lansmanda Xiaomi 13 Lite’ın da tanıtılması bekleniyor. Raporlara göre Xiaomi 13 Lite yeniden markalanmış Xiaomi Civi 2 olarak piyasaya sürülecek. Xiaomi 13 Lite bugün NBTC sertifikasını aldı.

NBTC sertifikasında cihazın teknik özellikleri hakkında herhangi bir yorum yapılmamış. Ancak cihazın model numarasının 2210129SG olduğunu belirtiyor. Hatırlamak gerekirse, Xiaomi Civi 2’nin model numarası 2210129SC idi. Bu da Xiaomi 13 Lite’ın aslında yeniden markalanan Xiaomi Civi 2 olduğunu kanıtlar nitelikte.

Xiaomi 13 Lite Neler Sunacak?

Xiaomi 13 Lite 6.55 inçlik OLED bir panel ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte ve 120 hz ekran tazeleme oranını destekliyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran 402 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Kaputun altında Xiaomi 13 Lite, Snapdragon 7 Gen 1 ile birlikte geliyor. Bu işlemci 1 adet 2.4 GHz ARM Cortex-A710, 3 adet 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve 4 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Snapdragon 7 Gen 1, 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilmiş. Bu durum ısınma sorunlarının azalmasına yardımcı olacaktır. Yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteği bulunan 4500 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Cihaz, iki tanesi önde üç tanesi arkada olmak üzere toplamda beş adet kameraya sahip. Ana kamerada 50 MP f1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX766 lensi kullanılmış. İkinci arka kamera 20 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Üçüncü arka kamera ise 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip makro kamera. Arka kamera ile 720p 30 FPS, 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 4K 30 FPS video çekimi yapılabiliyor.

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Ön ana kamera 32 MP f2.0 diyafram değerine sahip. İkinci ön kamera ise 32 MP f2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Ön kamera ile 1080p 60 FPS video çekilebiliyor.