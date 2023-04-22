Xiaomi, ülkemizde en çok sevilen akıllı telefon serisi Redmi Note’u yeniledi ve Redmi Note 12 serisiyle karşımıza çıktı. Hem lansmanını, ilk bakış videolarını ve nasıl fotoğraf ve video çektiğini sizlere ayrı videolar olarak paylaşmıştık. Şimdi ise serinin Pro versiyonu inceleme konuğumuz oldu. Peki Redmi Note 12 bizlere neler sunuyor gelin hep beraber göz atalım.

Redmi Note 12 Pro, önceki modeli Redmi Note 11 Pro ile büyük oranda benzerlik gösteriyor. 164.2 x 76.1 x 8.1 mm boyutlarına sahip olan telefon ayrıca 201.8 gram ağırlığında. Yıldız Mavisi, Grafit Grisi, Kutup Beyazı, Buz Mavisi olarak dört farklı renkle tercih edilebilen telefon kutu tasarım anlayışına sahip. Böylece elde tutması daha konforlu hale geliyor.

6,67 inç FHD+ AMOLED ekranı bulunan Redmi Note 12 Pro, 2400 x 1080 çözünürlüğe sahip. 395 ppi piksel yoğunluğu, 120Hz ekran yenileme özelliği ve 1000 nite kadar çıkan parlaklık değeriyle segmentindeki tüm ekran özelliklerini karşılarken, Dolby Vision ve DCI-P3 renk gamı ile ekstra özellikleri de kullanıcısına sağlıyor. Görece ince çerçeveleri sayesinde %86.0 ekran gövde oranı bulunuyor.

Redmi Note 12 Pro performans tarafında ise iki nesil önceki Redmi Note 10 Pro’nun işlemcisinden gücünü alıyor. Snapdragon 732G işlemcisi ve Adreno 618 grafik birimi bulunan telefon 8GB RAM 256GB depolamaya sahip. LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama biçimini kullanan telefonda ek olarak hafıza size az gelirse depolamayı 1TB’ye kadar arttırabiliyorsunuz. Telefonun eksi yönü olarak sayabileceğimiz nokta ise Android 11 ve MIUI 13 ile geliyor olması. Daha güncel yazılım ile gelip daha uzun süre güncelleme alabilirdi. Ancak Xiaomi Redmi Note 12 Pro’da böyle bir yol izlemiş durumda. Yüksek grafikli oyunlarda düşük grafik ve düşük fps aylarında rahat bir deneyim sunarken düşük grafikli oyunlarda rahat bir oyun deneyimi sunabiliyor.

Telefonun arka tarafında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamerasında 108MP çözünürlüklü kamera bulunurken 8MP geniş açı, 2MP makro ve 2MP derinlik kamerası eşlik ediyor. Ana kameranın çektiği fotoğraflar segmentine göre yeterli bir performans gösteriyor. Video tarafında ise 4K 30fps ve 1080p 60fps seçeneklerini size sunabiliyor. Ön tarafta ise 16MP kamerası bulunan telefon standart Xiaomi ön kamera performansını kullanıcısına veriyor. Ön taraftaki kamera ile 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz.

Ses tarafında ise Redmi Note 12 Pro stereo hoparlörden ses çıkışını sağlıyor. Eğer kulaklık ile ses almak isterseniz telefonda kablolu kulaklık girişi de yer alıyor. Ayrıca Dolby Atmos desteğine de sahip olan bu hoparlörler; film, dizi, videolar ve müzik dinleme konusunda sizi yarı yolda bırakmıyor.

5000 mAh bataryasından gücünü alan Redmi Note 12 Pro bir tam günü rahat bir şekilde çıkarabiliyor. Ayrıca 67W Turbo şarj ile hızlı dolum sağlayan telefon verimli işlemcisi sayesinde de kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor.

Ağ bağlantıları kısmında WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 çözümlerine ek olarak mobil ödemelerde kolaylık sağlayan NFC de Redmi Note 12 Pro’da mevcut.

Peki siz 10.999 TL’ den satışa sunulan ancak şuanda 10.099’TL’ye bulunabilen Redmi Note 12 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentinde satış olarak kendine iyi yer bulabilecek mi? Siz de Redmi Note 12 Pro hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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